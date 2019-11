Reconeixen la UdG per promoure hàbits de salut i prevenir riscos laborals

La Universitat de Girona va rebre el passat 23 d'octubre una distinció per promoure hàbits saludables a l'entorn laboral. Concretament, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) va atorgar un diploma de nivell «argent» a la institució per tal de reconèixer i impulsar la feina compromesa per a la salut dels seus treballadors. Aquesta distinció també va permetre que la univeristat s'adherís al projecte d'empresa promotora de la salut (EPS), format per un conjunt d'empreses –actualment catorze a tot Catalunya– que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l'entorn laboral i està compromesa amb la comunitat a la qual pertany i amb la sostenibilitat. Aquesta adhesió s'aconsegueix mitjançant un procés d'autoavaluació basat en un qüestionari consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Hi ha quatre nivells d'adhesió d'acord amb el resultat: membre, bronze, argent i or i, en el cas que una empresa rebi el diploma, aquest tindrà una validesa de tres anys. L'Aspcat, si ho considera oportú, podrà sol·licitar informació addicional a les empreses per corroborar els resultats dels qüestionaris.

El projecte es va presentar ahir a l'Auditori Josep Irla a la primera Jornada d'Empreses Promotores de la Salut organitzada a Girona. L'acte va ser conduït per l'Aspcat, l'Institut Català de la Salut (ICS) i Pimec Girona i va reunir més de cent professionals del sector.