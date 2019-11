Treballadors de l'hospital d'Olot faran actuacions musicals per La Marató de TV3

La Comissió de La Marató

de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa organitza, el pròxim diumenge 22 de desembre, la vuitena edició dels playbacks de l'hospital a favor de La Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties minoritàries. Serà en dues sessions: a les 16.30 h i les 19 h, al Teatre Principal d'Olot, i hi participaran una cinquantena de

treballadors del centre. Els playbacks de l'hospital es faran una setmana després que tingui lloc el programa de televisió –15 de desembre–, que, per primera vegada, sortirà dels platós de TV3. Olot, juntament amb les ciutats de Tàrrega, Reus i Barcelona, serà un dels punts itinerants que acollirà La Marató. L'espectacle, com en edicions anteriors, comptarà amb una quinzena d'actuacions musicals i tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. El preu de les entrades és de 12, 10 o 8 euros, en funció de la ubicació de les butaques. Les entrades, que es posaran a la venda el dimarts 12 de novembre a les 10 h, es podran comprar als puntsde venda habituals d'Olot Cultura: a la pàgina web, a la taquilla del teatre i a can Trincheria.

La Marató de TV3 dedicarà aquest any el programa a les malalties minoritàries. Serà la segona edició dedicada a aquestes malalties, que afecten mig milió de persones a Catalunya, i se celebrarà el 15 de desembre, en una gala presentada per l'actor Quim Masferrer. Les donacions a La Marató 2019 es poden fer fins al 31 de març de 2020. En l'última edició, la comissió d'Olot va batre el rècord i va recaptar 9.014 euros.