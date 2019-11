Detenen un conductor begut per causar un accident amb quatre ferits a Bescanó

Un conductor begut va protagonitzar la nit de dimarts un accident de trànsit a l'N-141, coneguda popularment com a «carretera de la Vergonya» i va acabar detingut pels Mossos d'Esquadra de Trànsit. Circulava amb una furgoneta per aquesta via que uneix Salt amb Anglès i a l'altura de Bescanó i en un revolt va xocar contra un cotxe, ja que va envair el carril contrari.

A conseqüència de l'accident de trànsit, de les set persones que ocupaven els dos vehicles, quatre d'elles van resultar ferides, dues d'elles de gravetat. Una d'aquestes era la conductora del turisme, que va quedar atrapada a dins de l'automòbil, a qui els Bombers van haver d'excarcerar i l'altra, un dels ocupants del mateix vehicle.

L'accident de trànsit va tenir lloc quan passaven 20 minuts de les deu de la nit i ràpidament es van activar els serveis d'emergències. El SEM va derivar els dos ferits greus en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que els dos lleus van ser traslladats en una unitat a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) per la seva banda van traslladar diverses patrulles a lloc. Mentre va haver-hi les tasques dels efectius d'emergències es va tallar la carretera N-141.

Els agents de trànsit van comprovar l'estat dels ferits i després d'analitzar la casuística també van anar a trobar el conductor de la furgoneta, que es trobava uns metres més enllà del turisme. Només acostar-s'hi, els policies van comprovar que presentava símptomes evidents d'haver begut i, de fet, feia olor d'alcohol.

Un cop feta la prova d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat positiu que superava els 0,50 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, dues vegades més del límit màxim permès, que en aquest cas és de 0.25 mg/litre.



Acusat de dos delictes

Els Mossos de Trànsit van detenir el conductor de la furgoneta per haver comès presumptament dos delictes relacionats amb la seguretat viària. En concret, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i per lesions amb imprudència greu. L'home, un veí de Salt, de 40 anys i nacionalitat espanyola, passarà a disposició judicial en les pròximes hores.

Aquest últim és perquè els policies consideren que va causar l'accident de trànsit, ja que va envair el carril contrari en aquest revolt de l'N-141 a Bescanó, i de retruc, va xocar de forma frontal, va tocar el lateral del cotxe i va deixar quatre persones ferides, dues d'elles greus.

Aquest accident de trànsit va obligar a tallar la carretera N-141 durant prop de dues hores, en concret des d'un quart d'onze fins pels volts d'un quart d'una de la matinada de dimecres, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).