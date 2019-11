L'ACA fixa una reserva de 200 hectòmetres cúbics al Ter i el Llobregat per cobrir mig any

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha acordat reservar 200 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua per cobrir les necessitats de subministrament dels propers sis mesos a les conques del Ter i del Llobregat, amb una previsió de 77,4 per a la primera i de 120,5 per a la segona. El gruix de la demanda d'aquesta aigua, tal com va especificar l'ACA, és l'abastament domèstic. El mateix que es vol garantir, juntament amb l'agrícola, amb una reserva de 5 hm3 a la conca de la Muga.

La decisió es va prendre dimarts a les comissions de desembassament dels dos sistemes de captació d'aigua, uns òrgans de participació que determinen les reserves per al proper mig any. Pel que fa al Ter Llobregat, l'Agència Catalana de l'Aigua va avançar que durant aquest període es preveu que la dessalinització guanyi pes entre les seves diferents fonts d'abastament; en concret, 26,67 hectòmetres cúbics en sis mesos: 19,6 de la planta del Llobregat i 7,1 de la Tordera. D'aquesta manera, es manté una mesura que l'administració potencia des del setembre i que té com a objectiu alentir el descens de les reserves d'aigua embassada. En aquests moments, segons va informar l'ACA, aquest sistema es troba per sobre del 60% de la seva capacitat i, tot i que les pluges de les últimes setmanes han augmentat lleugerament els nivells, es manté la situació de prealerta de sequera.

Pel que fa a la reserva d'aigua acordada fins al maig al Ter Llobregat, la majoria d'hectòmetres cúbics (173,6) seran per al subministrament urbà (106,3 del Llobregat i 67,3 del Ter) i una petita part (24,3 hm3, 10,1 del Ter i 14,2 del Llobregat) per satisfer les demandes de reg.

Respecte de la Muga, s'ha fixat una reserva de 3,89 hm3 per garantir les demandes domèstiques i un altre per a les necessitats de reg. Amb l'embassament de Darnius Boadella al 43% de la seva capacitat, l'ACA assegura que es poden garantir les demandes urbanes per un any.

La mateixa Agència Catalana de l'Aigua va remarcar que aquestes dotacions garanteixen en tot moment el compliment dels cabals ambientals fixats en l'actual pla de gestió per al període 2016-2021.