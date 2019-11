L'alcalde d'Olot considera que els aldarulls als plens, en bona part, tenen origen polític

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, va considerar, en declaracions a diferents mitjans, que bona part de les protestes ciutadanes dels dos últims plens tenen l'origen en els grups que no van obtenir representació a l'Ajuntament a les últimes eleccions municipals. Es tracta d'Olot en Comú, VOX i Ciutadans. Va protestar que entre el públic hi havia representants dels grups polítics sense representació que influïen en l'ambient.

Les protestes van tenir lloc en el ple del dimarts dia 29 d'octubre i del dilluns dia 4 de novembre. El 29 d'octubre, l'alcalde es va veure obligat a suspendre el ple.

Aquest passat dilluns, dia 4 de novembre, el va aconseguir tirar endavant, però enmig d'un ambient de crits, xiulets i insults. L'aldarull que provocava el públic el va obligar a dir en diferents ocasions «així no podem continuar». En les declaracions va indicar que en alguns moments del ple del 29 d'octubre (suspès) els membres de l'equip de govern van sentir-se amenaçats.

Berga també va criticar el posicionament dels grups de l'oposició al costat de la gent que va fer les protestes al ple. En la intervenció del 4 de novembre, Anna Barnadas va agrair la pressió que feia el públic. Abans, el portaveu de la CUP, Lluís Riera, havia definit la situació de l'Ajuntament com «d'ingovernabilitat total i absoluta». Amb aquest argument, va exigir la dimissió de l'alcalde, Josep Berga. Per la seva part, l'alcalde va recordar que va obtenir 6.889 vots a les passades eleccions i que això el valida de sobres per ni plantejar-se la dimissió.

També va recordar que mai ha deixat d'intentar fer una política de mà estesa envers els altres grups amb representació a l'Ajuntament i va reblar que, tot i la crispada situació actual, continuarà el mandat amb la mateixa voluntat de mà oberta i de cerca de consens amb la resta de grups i amb el conjunt de la ciutadania.

A partir de l'aprovació inicial del dilluns 29 d'octubre hi ha trenta dies per presentar al·legacions a les ordenances fiscals. De moment, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions contra la taxa d'escombraries. Josep Guix, el portaveu socialista, va explicar que les al·legacions argumentaran que abans d'apujar la taxa i gravar les famílies, l'Ajuntament pot augmentar fins a cinc el número de contenidors per àrea i així augmentar el reciclatge. També va reclamar la posada en servei de la planta de triatge.

Lluís Riera (CUP) va indicar que dissabte (dia 9 de novembre) faran una assemblea. Va plantejar que el més probable és que presentin un esmena a la totalitat. «Sobretot pel tracte rebut en el ple suspès, quan no ens van deixar parlar», va dir. També va indicar que no veuen clar per què abans hi havia augments del 14 i del 14,78% i ara del 4% i del 4,78%. El portaveu d'Olot en Comú, Xavier Garcia, va indicar que tot i no tenir representació al ple el seu grup presentarà al·legacions, però no va concretar en quina part de les ordenances. També presentaran més de 800 firmes.