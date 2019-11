L'exalcalde de Fornells declara als jutjats per no retirar un llaç de l'ajuntament a les generals

L'exalcalde de Fornells de la Selva, Narcís Boschdemont, va declarar ahir als jutjats de Girona per no haver retirat un llaç groc de la façana de l'ajuntament durant les darreres eleccions generals. Se l'investiga per desobediència arran d'una denúncia interposada per Ciutadans. Davant la jutgessa i la Fiscalia, Boschdemont va assegurar que va complir la resolució de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que l'obligava a retirar pancartes i símbols partidistes. Però que no van tocar el llaç perquè des del govern no el veien «un símbol polític» sinó «de suport als qui malauradament continuen estant a presó». Boschdemont també va dir que, de fet, el llaç va continuar al consistori per les municipals i que quan va deixar el càrrec, el 15 de juny passat, encara hi era. «Vaig rebre la citació per venir a declarar a l'agost, i fins aleshores ningú em va avisar que s'havia de treure», va dir. El llaç groc, de fet, s'ha estat a l'ajuntament fins fa ben poc, quan es va treure amb motiu de les generals del 10-N.

Narcís Boschdemont (PDeCAT) va ser alcalde de Fornells de la Selva durant el darrer mandat. Però aquest 26-M ja no es va tornar a presentar i ja no té cap càrrec polític. El va substituir Sònia Gràcia (JxCat), que governa amb majoria absoluta.

La denúncia que l'ha portat a declarar la va interposar Cs. El Jutjat d'Instrucció Número 1 de Girona l'investiga per un delicte de desobediència, per no haver retirat un llaç groc de la façana de l'ajuntament abans de les eleccions del 28-A. El llaç es trobava en una de les vidrieres de l'edifici.

Boschdemont va arribar als jutjats de Girona poc abans de dos quarts de deu del matí, l'hora en què estava citat. A fora li van donar suport diversos veïns del poble i representants de tots els partits a l'Ajuntament de Fornells: JxCat, ERC i Independents per Fornells (IpF). També hi eren l'alcaldessa, els dos alcaldes que el van precedir en el càrrec, Gabriel Casas i Mateu Parera-Nieto, i el vicepresident del Consell Comarcal, Marc Puigtió.

L'exalcalde va estar aproximadament tres quarts d'hora dins l'edifici. Quan va sortir, va explicar que davant la jutgessa i la Fiscalia va declarar que va donar compliment a la resolució de la JEZ. «Vam rebre el requeriment a finals de març, i vam retirar tot allò que crèiem que eren símbols polítics o partidistes», va explicar.

Boschdemont no ha estat l'únic que ha hagut de declarar arran d'una denúncia de Cs. La setmana passada, precisament, l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, també va haver-ho de fer. En aquest cas, davant la Fiscalia arran d'una denúncia de Cs davant la JEZ. A Fajula se l'investiga per desobediència per no haver despenjat una pancarta amb el lema «Fake Justice» de l'Ajuntament durant les eleccions municipals.