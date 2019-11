Mifas contracta sis joves a través del programa Garantia Juvenil

El Grup Mifas s'ha acollit a la convocatòria del programa de Garantia Juvenil i ha contractat sis joves beneficiaris del programa que tindran un contracte de sis mesos i realitzaran tasques en diferents departaments de l'entitat. En concret, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat al Grup Mifas una subvenció de 66.000? per a la seva contractació.

Tots els joves tindran un referent que els assessorarà i els farà seguiment i disposaran també d'un pla de treball adequat a la seva formació.

Les persones contractades tindran el seu lloc de treball en diferents serveis i àrees de l'entitat: a la seu central de Girona hi haurà un tècnic en informàtica i un auxiliar administratiu, a la Residència, un auxiliar de residència i un dinamitzador i al Centre Ocupacional ubicat a Riudellots de la Selva hi haurà un auxiliar de dependència i un integrador social. Aquest és el quart any que Mifas és beneficiària del programa i dels 28 joves contractats en els darrers anys, sis continuen en plantilla un cop finalitzat el programa.

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té com a objectiu facilitar l'accés dels joves al mercat laboral, després d'acabar els seus estudis o quedar-se sense feina.