Vox acusa l'independentisme «d'intentar assassinar civilment» a qui no pensa igual

Vox acusa els independentistes «d'intentar assassinar civilment» els qui no pensen igual.

El portaveu del partit al congrés dels Diputats, Iván Espinosa ha assegurat que la província de Girona és la «zona zero» del sobiranisme

I ha afegit que això, comporta que els seus candidats a Catalunya pateixin «assetjament» i hagin d'anar amb escorta.

Iván Espinosa, acompanyat del candidat per Girona al Congrés, Ignasi Mulleras i el del senat, Javier Domínguez han fet una visita al mercat dels dijous de Can Gibert del Pla. Per tal de donar a conèixer les idees del partit, pocs dies abans de la celebració de les eleccions generals.

El portaveu de Vox ha destacat que "qui no se sotmet a la norma separatista o nacionalista se li impedeix que pugui fer el treball amb llibertat, se l'assetja, no diem que se'ls mati, però se l'intenta assassinar civilment" i ha subratllat que "això és el més greu que passa a Espanya avui".



Assetjament i escortes

Assegura que els seus candidats "de Girona són els més valents d'Espanya" perquè " és la zona més difícil per defensar Espanya, on un se sent a vegades més sol, on a vegades els nostres candidats pateixen assetjament com els que pateixen els espanyols que viuen aquí i no se sotmeten a l'independentisme".

De fet, el candidat al Congrés per Girona, Ignasi Mulleras ha assegurat que és víctima de l'assetjament i que això ha generat que porti escorta. Ell és d'Olot i ha assegurat que és "conegut a Olot i en trobo amb aquest problema, d'haver d'anar sempre amb una persona al darrerea perquè he patit moltes amenaces a la meva ciutat". I ha afegit que ha sofert també pintades a casa i l'insulten. Amb tot però, diu que no té por "perquè afortunadamet tinc aquestes idees i les defensaré sempre, por no en passo, però és un inconvenient anar sempre amb un escolta".

El també Vicesecretari de relacions internacionals al congrés de Vox, Iván Espinosa també ha explicat que la situació que es viu a Catalunya és excepcional, ja que hi ha "un cop d'estat de les institucions" i que ha assegurat que aquells "separatistes" que les governen insten als ciutadans a "saltar-se la llei" i "diuen als CDR que apretin". Per al candidat de Vox, no hi ha "cap país al món, ni a Cuba, on les institucions fomentin que s'ha de trencar la llei. Ens estem acostumant a coses que no són normals".

Reflexió i de votació amb dificultats

També ha anunciat que el seu partit vol que es declari elsa la Unió Europea i que ja ho han intentat però que ni Ciutadans, ni PP ni el PSOE els va donar suport.

Quant a la jornada de reflexió i les mobilitzacions previstes per part de Tsunami Democràtic, el representant de Vox ha assegurat que desitjaria que fos una jornada tranquil·la però "el que preveu són moltes dificultats" per la gent que vulgui reflexionar i votar. I assegura que preveu que es trenqui l'ordre, ja que en "aquest país hi ha algunes persones que poden tomar els carrers, tallar les carreteres, que impedeixen que la gent circuli lliurement, que puguin trencar els aparadors ... Poden generar barricades sense les conseqüències" I ha assegurat que Vox retornarà el control a l'Estat.



"Immigració no hispanoparlant"

Durant la visita a Can Gibert del Pla, el portaveu de Vox al congrés ha destacat que "el problema de la immigració ilegal al conjunt d'Espanya és greu i a Catalunya especialment greu", ja que segons la seva opinió, "durant molts anys els separatistes han estat promocionant un tipus d'immigració molt específica que era precisament la no hispanoparlant i per tant, per evitar precisament que l'espanyol prevalgués a Catalunya".

El representant del partit d'ultradreta, també ha destacat que aquesta política ha comportat "problemes de convivència que no es produeixen només aquí, sinó a tota la província de Girona i Catalunya".

En aquest acte de campanya de les eleccions generals, Espinosa ha presentat un cubà que va conèixer ahir, ha explicat, durant l'acte de Barcelona. L'ha definit com "un dels 500 valents" que van accedir al seu acte malgrat la protesta a l'exterior dels CDR.

L'ha introduït a la premsa i aquest home ha assegurat que "Vox és el partit que es preocupa més pels immigrants, ho dic perquè és molt trist estar indocumentat, perquè ets una persona sense drets, sense permís, no pots llogar un pis, no pots tenir treball digne". I ha subratllat que Vox està "preocupat per aquelles persones que es juguen la vida fent quilòmetres o en el mar per suposadament aconseguir un futur millor". També ha explicat que la situació que es viu a Catalunya i les dificultats que va tenir ahir per accedir a l'acte de Vox són lamentables. I ha afirmat que "sóc un emigrant negre i quan vaig a un acte em diuen de tot ... Estic acostumat perquè sóc cubà perquè allà les persones que pensem diferent ens matxaquen constantment, estic acostumat però és molt difícil per a la resta de persones que no estan acostumades a les ofenses" i ha afegit "que et tirin un ou, que et peguin. És una cosa impensable, no m'havia imaginat que a Espanya passarien coses així".