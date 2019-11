Un dels detinguts en l'operatiu dels Mossos per estafa és regidor del PP al Maresme

Un dels detinguts en l'operatiu contra delictes d'estafa que els Mossos d'Esquadra van dur a terme aquest dijous a diverses localitats del Maresme i La Selva, és el regidor del PP de Sant Vicenç de Montalt, Francesc Guillem. Ho ha confirmat a l'ACN l'alcalde d'aquesta població, Javier Sandoval (PSC) que ha detallat que la policia catalana va personar-se dijous al domicili de Guillem i se'l va endur arrestat. El popular va assumir el càrrec de regidor a mitjan de l'anterior mandat i va presentar-se com a cap de llista per les eleccions municipals del passat 26 de maig. És conseller comarcal del Maresme i també va de número 22 a les llistes del PP per Barcelona per a les eleccions generals del 10-N.

La detenció de Francesc Guillem s'emmarca en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra van dur a terme a diversos municipis del Maresme, Pla de l'Estany i la Selva dijous, i que va incloure cinc arrestos i vuit escorcolls a domicilis i empreses de Sant Vicenç de Montalt, Caldes de Malavella, Arenys de Mar, Banyoles i Santa Coloma de Farners.

L'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, assegura que dijous al voltant de les sis del matí diversos veïns van alertar-lo de la presència d'un ampli dispositiu policial a l'entorn del domicili del regidor del PP Francesc Guillem. "Vaig traslladar-me fins allà i em vaig identificar com a alcalde", ha relatat el batlle que ha apuntat que la policia va informar-lo que estaven duent a terme una actuació que s'emmarcava "en una investigació que estava sota secret de sumari".

Així mateix, ha explicat que no els Mossos van informar-lo que s'emportaven detingut el popular per un presumpte delicte "d'estafa" i que era una "qüestió privada" que no estava relacionada amb el seu càrrec dintre de l'Ajuntament.

L'alcalde assegura que va posar-se a disposició de la policia i que l'Ajuntament va accedir a cedir als Mossos d'Esquadra un espai dintre del dipòsit de vehicles de la brigada municipal per deixar quatre cotxes i una moto confiscats al detingut.

Segons Sandoval, el regidor passarà a disposició del jutge en les properes hores.