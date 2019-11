Detenen un veí d'Olot per incendiar sis contenidors

La Policia Municipal d'Olot ha detingut un veí d'Olot de 43 anys per l'incendi de sis contenidors. La detenció va tenir lloc durant la nit de dimarts dia 5 de novembre, a la plaça Catalunya. En el moment de la detenció, l'home tenia un encenedor a la mà i els agents es van adonar que a poca distància hi havia tres contenidors que cremaven.

A voltant de 2/4 d'11 de la nit, la Policia Municipal va rebre el primer avís de l'incendi d'un contenidor al carrer Madrid. Quan la patrulla va arribar al lloc, va detectar un segon contenidor en flames, concretament a l'avinguda Santa Coloma.

Mentre els efectius de la Policia Municipal i els Bombers treballaven per extingir el foc, van localitzar un tercer contenidor que cremava al passatge Estació. Els altres tres contenidors són els que cremaven a prop de la plaça Catalunya. El seguit d'incendis va durar mitja hora aproximadament dins d'una àrea urbana connectada per establiments comercials i residències que sol ser força transitada tant per vianants com per vehicles.

La Policia Municipal va demanar ajuda als veïns de la zona per tal de localitzar l'autor i gràcies a la seva col·laboració i a les imatges enregistrades per una càmera de seguretat van poder identificar-lo i detenir-lo. Fa poc, el detingut ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat a l'espera de judici.

Primera detenció

La detenció efectuada el dimarts a la nit és la primera relacionada amb la crema de contenidors que ha transcendit. A Olot, hi ha hagut diferents episodis d'incendis de contenidors en cadena. El 9 de gener, va tenir lloc l'incendi d'una cabana abandonada i onze contenidors en una àrea del barri de Sant Miquel. Abans, l'11 de juny de 2018, va tenir lloc l'incendi de sis contenidors i un cotxe.