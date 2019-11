La Generalitat tracta un bosc de les Preses per resistir la processionària

Tècnics d'agricultura de la Generalitat han fet un tractament de sanitat vegetal a tota l'àrea recreativa de Xenacs amb un biocida (producte natural) per evitar i mirar de reduir de forma substancial la població de la processionària a tota l'àrea de Xenacs.

La intenció és prevenir les plagues del cuc de la processionària que hi ha hagut a la zona de Xenacs en els últims hiverns. L'àrea des del 2016 i sobretot si l'hivern és suau, pateix els efectes de la processionària.

Les erugues de la processionària formen teranyines al voltant de les punxegudes fulles del pi i donen un aspecte malaltís als arbres.

El pitjor és que si les erugues entren en contacte amb les persones, poden provocar irritacions i picors a la pell. Són molt perjudicials per a les persones amb al·lèrgies. Els efectes de l'eruga encara són pitjors en els animals domèstics. Si els gossos es posen a la boca les erugues, aquestes els poden provocar necrosi a la llengua.

Els tècnics consideren que és molt difícil erradicar l'eruga de la processionària dels boscos però sí que és possible arribar a un punt en què no representin una molèstia per a les persones i els animals.

El tractament d'aquesta tardor és una continuïtat del que la Generalitat va fer al febrer d'enguany amb anells als troncs per evitar que les erugues caiguessin a terra i es poguessin enterrar.