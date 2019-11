Hivern avançat a les comarques gironines

L'hivern sembla que s'ha avançat a les comarques gironines.



Si fa pocs dies es podia anar amb màniga fina, avui molta gent ha tret de casa l'anorac o l'abric perquè els termòmetres han caigut de forma destacada.



Ha gelat en punts de l'interior i el prelitoral com per exemple a Vilobí, on el mercuri ha baixat fins als -0,4 graus. I a Girona ciutat per exemple, la mínima ha caigut fins als 0,5 graus.



Els registres varien uns tres graus respecte al dia d'ahir, sobretot en àrees de l'interior i prelitoral. Per exemple, a Girona ciutat ahir es va arribar a una mínima de 3.9 ºC o a Vilobí, d'1.9ºC.



El Meteocat també destaca que avui la temperatura ha baixat força al Pirineu, amb mínimes d'uns -3 ºC a 1.500 metres i -9 ºC a 2.500 metres.



Al Pirineu gironí ha nevat, com difonen algunes de les estacions d'esquí, que esperen amb candeletes poder obrir i tenir una bona nevada per fer-ho amb condicions òptimes.





Això va prenent forma! I sembla que tornarem a tenir neu aquesta tarda ? Qui s'atreveix a fer un pronòstic? #Vallter2000 pic.twitter.com/MvWzsfL8LU — Vallter2000 (@Vallter2000) November 8, 2019

Bon dia! La neu ja arriba a Pista Llarga ??

Recordeu que tenim el forfet de temporada amb descompte fins l'1 de desembre ????https://t.co/Ff0m4zVGM9 #LaMolina pic.twitter.com/6dIn6H426Q — La Molina (@SnowLaMolina) November 8, 2019

-9,2 ºC, a la Tosa d'Alp, a 2.500 metres

-7,4 ºC, a Meranges

-1,2ºC, a Puigcerdà

-7,2 ºC, a Ulldeter

-6.9 ºC, a Queralbs - Núria

-,9 ºC, a Molló

Lesmés destacades a la demarcació de Girona han estat les següents:Una altra postal hivernal és la d'Àngel Galán, aficionat a la fotografia meteorològica, que mostra com es veia el Canigó ben nevat a primera hora des de la població de VergesLa previsió apunta que per les pròximes hores i diesi que hi haurà nevades al Pirineu, que poden arribar a cota 800 entre dissabte i diumenge.Aquesta és la previsió per avui, segons el Meteocat: