L'Estat arxiva dos permisos per buscar gas i petroli davant la Costa Brava

L'Estat ha arxivat dos permisos per buscar hidrocarburs davant la Costa Brava. Són els que es coneixien amb els noms «Nord-est 1» i «Nord-est 8», que es trobaven mar endins en línia recta amb el litoral gironí (el primer, a la zona del Cap de Creus; i el segon, al Baix Empordà). Els havia sol·licitat l'empresa Capricorn Spain Limited SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy. Ara, després que la companyia hagi desistit, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha arxivat els dos permisos.

L'any passat, l'Estat ja va fer el mateix amb sis més, també inclosos dins el paquet dels batejats com a «Nord-est». La zona on es volia investigar se solapava amb el corredor de migració de cetacis, una àrea marina protegida.

Els dos permisos per investigar la presència de gas i petroli formaven part d'un paquet que n'incloïa dotze. Els havia sol·licitat Capricorn Spain Limited SL el 2011 i, en total, abastaven una àrea del Mediterrani d'11.155.951 hectàrees (és a dir, més d'11.500 quilòmetres quadrats).

Cada permís rebia el nom de «Nord-est» i al seu darrere tenia un número, que anava de l'1 al 12. En conjunt, de nord a sud, l'àrea que es volia explorar anava des de davant de les costes de Perpinyà (al Golf de Lleó) fins al Barcelonès. Per tant, abastava de ple tant el litoral de la Costa Brava com el del Maresme.

De tots aquests permisos, l'any passat ja en van decaure sis. Són els que tenien els números 2, 3, 9, 10, 11 i 12; aquests, finalment, van anar a parar a mans de Repsol Investigacions Petrolíferes SA. La Direcció General de Política Energètica i Mines els va arxivar l'octubre del 2018. I ara, l'Estat espanyol ha fet el mateix amb dos permisos més.

Segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la Direcció General va resoldre-ho el 3 d'octubre passat, després que Capricorn Spain Limited li anunciés que desistia de buscar-hi hidrocarburs. En aquest cas, les àrees que abastaven els dos permisos es trobaven mar endins, però davant de la Costa Brava: en un cas, al cap de Creus, i en l'altre, a la zona del Baix Empordà.

En total, doncs, dels dotze permisos que l'Estat va atorgar a la multinacional escocesa per buscar hidrocarburs davant la costa catalana, en queden vigents quatre.

Protegir el corredor de cetacis

La zona que abastaven els permisos se solapava amb el corredor de migració de cetacis, una àrea marina que va passar a ser protegida el juny de 2018 i que ressegueix tota la costa catalana fins a les illes Balears. De totes maneres, però, els quatre permisos vigents (els «Nord-est» que van del 4 al 7) encara se situen damunt d'aquest corredor.

Per això, l'associació internacional OceanCare, que vetlla per la protecció de la vida marina, demana ara a l'Estat que també tombi aquests quatre. L'organització recorda que el corredor protegeix «les balenes i els dofins» del Mediterrani i subratlla que la seva protecció, de fet, implica «la impossibilitat d'autoritzar-hi qualsevol mena de prospecció d'hidrocarburs».

«Esperem que el Govern espanyol arxivi els quatre permisos que encara hi ha vigents», va manirestar OceanCare en un comunicat. I va concloure: «Si volem afrontar l'emergència climàtica de manera efectiva, no té sentit que mantinguem els permisos per explorar hidrocarburs al mar Mediterrani».