La Mostra de Cinema Espiritual tornarà als centres penitenciaris

La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que enguany arriba a la setzena edició, tornarà a projectar una pel·lícula als centres penitenciaris catalans, d'entre els quals hi haurà la presó de Puig de les Basses de Figueres. Segons el Departament de Justícia es tracta del tercer any que aquest cicle arriba als centres penitenciaris catalans més enllà de les sales de cinema de 17 ciutats catalanes. L'objectiu és treballar amb els interns els valors que presenta el film i «orientar-los a la reflexió» en un debat posterior a la projecció. Per primera vegada, a més, també s'inclourà una projecció i un debat posterior sobre el contingut de la pel·lícula a 4 dels 7 centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, d'entre els quals no hi haurà el de Montilivi.

La mostra, que compta amb un cartell de 24 pel·lícules que tracten sobre la diversitat religiosa, espiritual i cultural de la societat, es podrà veure a 45 sales de 17 ciutats, d'entre les quals hi ha Girona, Blanes, Salt i Olot.



Premi al compromís social

La consellera de Justícia, Ester Capella, lliurarà el 20 de novembre el II Premi de cinema espiritual. És el guardó que s'atorga des de l'any passat a un director de cinema que s'hagi significat pel seu compromís amb la societat.

El guanyador del guardó de l'edició passada va ser el director mexicà Paco Arango, autor de la pel·lícula The healer que precisament es projectarà als interns dels centres penitenciaris.