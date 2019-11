Professionals de centres de menors protesten pel retard de les nòmines

Un altre retard en el pagament de les nòmines als treballadors dels centres de menors de la Fundació Resilis, tal com ja va passar abans de l'estiu tant amb el sou com amb pagues extres, va portar una vintena de professionals a protestar ahir al matí davant la seu de Plataforma Educativa –la que gestiona l'entitat. Aquests treballadors del sector social reclamen «condicions laborals dignes».

La Fundació Resilis va respondre la reivindicació expressant «el seu malestar» per «les incidències que han afectat el tràmit ordinari de pagament de les factures, per part de la Direcció general d'atenció a la infància» de la Generalitat. Això és el que, tal com van assegurar mitjançant un comunicat, «ha comportat un retard en els cobraments previstos per aquest mes» i van remarcar que algunes nòmines s'han pagat, com a màxim, tres dies tard. Des de la fundació, van assegurar que ahir ja havia pagat tothom.

D'altra banda, Resilis va explicar que «les reiterades situacions d'impagament per part de l'administració» els obliga a dotar-se «de més mecanismes financers que suposen costos afegits»; alhora que treballa per aconseguir que la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies –del qual depèn la seva activitat– pagui «amb temps i forma els serveis prestats».

Els treballadors, com a membres de la plataforma Professionals del tercer sector en lluita (integrada per una desena de centres residencials que treballen amb infants i famílies en risc d'exclusió a les comarques de Girona), van dir que són conscients dels retards de la Generalitat, «ocasionant problemes a les empreses», però van dir que «Plataforma Educativa no està sent transparent ni clara».

En la concentració de protesta d'ahir al matí, un dels afectats que tot just va cobrar dimecres la nòmina d'octubre va apuntar que «hem mostrat molta paciència», va recordar que fa més d'un any que estan així i va destacar que el retard comporta recàrrecs de bancs per l'impagament de factures. Els manifestants van recordar que, malgrat tenir títols universitaris, tenen sous molt baixos que no els permeten tenir un «coixí». Així mateix, es van queixar d'una «pèrdua adquisitiva important» amb un augment salarial «insuficient» per la negociació d'un nou conveni. En aquest sentit, van lamentar que els «sindicats majoritaris asseguts a la taula de negociació no representen les seves demandes».