El Ripollès inicia un pla pilot per augmentar l'autonomia de la gent gran

El Ripollès és una de les cinc àrees catalanes que, en els propers dies, posaran en marxa un pla pilot del projecte europeu Aptitude que vol implementar mesures perquè les persones grans tinguin més autonomia.

La iniciativa està impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i té el suport de les conselleries de Salut i Afers socials de la Generalitat. El seu propòsit és millorar la qualitat de vida de la gent gran i reduir la dependència incoporant l'exercici físic, una millora de la nutrició i més interrelació amb la comunitat. El pla pilot que s'ha implantat al Ripollès també es duu a terme a les Terres de l'Ebre, Badalona i l'Alt Urgell.

La informació es va donar en el XXV Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que se celebra a Barcelona des de dimecres i fins ahir, on els experts van alertar de l'augment d'ancians que viuen sols i van advertit de la seva vulnerabilitat.

Alguns dels participants van explicar que, davant d'aquesta situació, estan sorgint iniciatives autogestionades, com el cohabitatge i nous models residencials, tan privats com públics, que exploren noves formes de convivència i d'organitzar les cures tant en la tercera com a la quarta edat.