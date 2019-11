Veïns de la Vall d'en Bas, preocupats per la variant de les Preses i el seu poble

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha explicat que bona part dels veïns han mostrat la seva preocupació per «segons quines infraestructures poden passar per aquí». Els veïns ho han exposat en les entrevistes per a un inventari destinat a diagnosticar el model de Vall d'en Bas que volen. L'alcalde ha plantejat la preocupació dels veïns per la variant en un programa de Ràdio Olot on, sobre la base de l'inquietud dels veïns, ha demanat «consciència» en la planificació del tram de la variant de les Preses i la Vall d'en Bas, que és fonamental per a la construcció de la variant d'Olot.

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, en col·laboració amb el Centre for Folklife and Cultural Heritage de l'Smithsonian, amb seu a la ciutat nord-americana de Washington, i la Direcció General de Cultura Popular fan un inventari del patrimoni cultural. Durant la primera fase de la redacció de l'inventari, 11 estudiants van fer entrevistes i qüestionaris en 1.400 cases del municipi referents al patrimoni i al model de vida que volen.

En l'àmbit del mateix inventari, l'Ajuntament ha anunciat quatre col·loquis dirigits pels investigadors del treball. La idea és crear un diàleg bidireccional i fer un intercanvi d'impressions sobre els resultats obtinguts a les entrevistes.

Els col·loquis estan programats per als dies 23 i 24 de novembre als locals socials de Joanetes, Sant Privat, Sant Esteve i els Hostalets.