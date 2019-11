El 60% dels 11,9 milions que ingressa el Bisbat de Girona provenen dels fidels

El 60% dels 11,9 milions d'euros que va ingressar la diòcesi de Girona l'any passat provenen de les aportacions dels fidels. El bisbat subratlla que «les aportacions voluntàries són una peça clau perquè l'Església segueixi mantenint la seva tasca pastoral i social».

Coincidint amb què aquest diumenge se celebra el Dia de l'Església Diocesana (més conegut com la Jornada de Germanor), el Bisbat de Girona ha fet pública la memòria del 2018. Entre altres dades, el document ecull els ingressos i despeses de la diòcesi.

L'any passat, la Diòcesi de Girona va ingressar 11.984.842,94 milions d'euros. I segons destaca el Bisbat, el 60% d'aquesta quantitat va provenir de les aportacions dels fidels, bé siguin directes o indirectes. En concret, del total, el 35,9% procedia de col·lectes o donacions, i el 23,66%, de marcar la corresponent creueta a la declaració de la renda.

La resta d'ingressos procedien de diverses fonts: els que genera el patrimoni del Bisbat i altres activitats (14,85%), els extraordinaris (12,07%) o els corrents (9,16%). A més, l'Església també ha hagut de buscar finançament, ja que el 4,47% restant prové d'aquesta via.

Pel que fa a despeses, gairebé la meitat dels recursos de la diòcesi es van destinar a accions pastorals o assistencials (45,67%). Un altre 26,42% dels 11,9 MEUR van anar a parar a conservar edificis propietat del Bisbat i un 27% es van destinar a retribucions i despeses del clergat i el personal seglar.

El Bisbat de Girona subratlla que les aportacions voluntàries dels fidels són «una peça clau perquè l'Església segueixi mantenint la seva tasca pastoral i social». I per això, amb motiu del Dia de Germanor, el bisbe de Girona la posa en valor.

A la seva carta setmanal, Francesc Pardo destaca: «Avui, per continuar fidels a la missió rebuda del Senyor, per mantenir els mitjans necessaris per oferir l'Evangeli, per celebrar la fe, per acompanyar i acollir les persones, necessitem la col·laboració econòmica de tots els creients».