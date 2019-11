Nou dotacions de Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat avui sobre 2/4 de tres a la Fusteria Pere Barris situada al polígon Pla de Baix d'Olot. Les flames han provocat el col·lapse de la primera planta i amenacen una estació de servei que es troba just al costat així com altres naus del polígon. La policia local ha acordonat la zona i ha tallat tots els carrers adjacents.



El SEM ha traslladat una persona, ferida per inhalació de fum.









VÍDEO | Un incendi amenaça una benzinera a Olot https://t.co/nexLOa5SW7 pic.twitter.com/CGbkBMnwED — Diari de Girona (@DiarideGirona) November 9, 2019