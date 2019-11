La jutgessa del cas Manga, suspesa durant set mesos per deixadesa de funcions

La jutgessa del cas Manga, suspesa durant set mesos per deixadesa de funcions girona

La jutgessa instructora del cas Manga, que comprèn prop de 60 investigats d'una trama de presumptes suborns i tràfic d'influències amb epicentre a la Selva però que afecta diverses comunitats autònomes, ha estat suspesa de feina i sou durant set mesos i un dia. Pilar De Lara perd d'aquesta manera i per ordre del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la plaça de magistrada al jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo on exercia des de feia 12 anys i ho fa vuit mesos després de reprendre la investigació del cas Manga amb 57 nous imputats.

El CGPJ ha desestimat el recurs que va interposar la magistrada i li atribueix una «deixadesa de funcions» des del 2015. A la resolució notificada, que consta de 104 folis, adverteix d'una «persistència de la conducta infractora durant més de tres anys» i del «descontrol i falta de supervisió» en les múltiples causes que duu el seu jutjat. La resolució concreta que «no se sanciona un mètode concret de dur la instrucció, sinó la «manca de mètode». El seu lletrat va assegurar que recorreran la sanció al Tribunal Suprem. D'entre les causes que ha dut i que tenen gran transcendència hi ha el Cas Pokémon (trama principal de la qual en deriva el cas Manga), Carioca, Pulpo o Cóndor.



Sis anys de «paràlisi»

La causa va iniciar-se l'any 2013 i actualment compta amb un ampli sumari que aplega deu delictes en 25 expedients oberts a tota la demarcació. Es tracta d'una escissió del cas Pokémon (trama de suborns) que la magistrada estava investigant i que va descobrir a partir d'una altra causa (Operació Carioca). La seva amplitud va fer que De Lara decidís trossejar-la l'any 2015 i enviar la part corresponent a la Selva al Jutjat d'Instrucció 3 de Santa Coloma de Farners. En aquests moments la instrucció del cas que duu aquest jutjat està paralitzada per qüestions competencials que ha de resoldre el Tribunal Suprem, segons van declarar fonts del jutjat a Diari de Girona.

De Lara va reprendre la investigació del cas Manga aquest març amb 57 nous imputats que inclouen polítics, empresaris i treballadors públics. El tronc central que investigava la magistrada inclou l'activitat delictiva d'Àlex Ros, el principal investigat de la trama, l'empresari administrador de GRS ARC Local a qui s'acusa de crear un entramat de suborns i tràfic d'influències a diverses comunitats autònomes més enllà de Catalunya a través de la societat.