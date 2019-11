L'Ajuntament de Ripoll augmenta un 11% la taxa de recollida d'escombraries

El primer exercici del tercer mandat de Jordi Munell com a alcalde de Ripoll ha acabat amb la tendència que el mateix batlle havia considerat com a «màgica» de no apujar impostos durant vuit anys.

En el darrer ple municipal, el regidor de serveis econòmics, Josep Maria Creixans, va anunciar l'augment en un 1% de tots els impostos, taxes i preus públics excepte les que per «obligació legal» requereixen un augment major. A més, Creixans va afirmar que «obeeixen a l'increment que es deriva de les despeses que anualment assumeix l'Ajuntament». Les ordenances municipals es van aprovar amb l'únic vot a favor de l'equip de govern, que per primera vegada es trobava en minoria a l'hora d'afrontar-ho. De fet, només ERC va votar-hi en contra en considerar que s'havien travessat diverses línies vermelles. PSC, CUP i FNC s'hi van abstenir.

Les excepcions a la puja de l'1% es produeixen en els impostos a la quota líquida dels béns immobles urbans d'ús residencial que estan desocupats amb caràcter permanent, i que situen un recàrrec del 50% per tal de facilitar l'ampliació del parc d'habitatges i la seva ocupació.

En bonificacions, s'ampliarà fins al 15% la quota per subjectes passius que tributen per quota anual i utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració. Aquest increment a la baixa ha d'arribar en el futur fins al 50%. L'equip de govern també ha plantejat la bonificació del 100% de la taxa d'obertura d'establiments d'una nova empresa, en cas d'ubicar l'activitat en un local tancat o en traspassos d'establiments comercials amb més de 25 anys d'antiguitat per ajudar a conservar botigues històriques.

Pel que fa a les taxes, el servei de recollida d'escombraries patirà un augment de l'11%. Creixans va escudar-se en l'estudi de despeses del Consell Comarcal del Ripollès. També pujarà un 5,22% la taxa de clavegueram per diverses inversions que s'hi han realitzat en el darrer any, mentre que la del cementiri municipal serà només del 0,40%. L'estacionament mínim en zona blava augmentarà de deu a vint cèntims però en canvi es mantindrà la zona taronja per afavorir l'activitat econòmica.

Els preus públics s'incrementaran en un 5% l'entrada a la piscina municipal per les persones no empadronades al municipi. El trenet turístic pujarà de 3 a 4 euros per tiquet. Pels ripollesos el preu serà de 2 euros. Les bonificacions establiran un 90% per a la gent gran en escombraries, cementiri i clavegueram, alhora que la subvenció del 50% del transport per a usuaris del Centre de Dia la Fundació Guifré.

Els augments arriben coincidint amb el primer mandat de Jordi Munell com a alcalde, en què la retribució dels regidors va pujar en un 10% de mitjana després de la reelecció del maig.