L'alumnat gironí creix en 5.156 estudiants des de l'inici de curs

Entre el primer dia de classe, el 12 de setembre, i el 22 d'octubre, a les escoles i els instituts de les comarques de Girona s'hi han incorporat 5.156 alumnes més, 3.299 de secundària i 1.857 d'infantil i primària. Així, els 122.802 estudiants matriculats a principis de curs, segons va informar el Departament d'Educació, han augmentat fins a 127.958 en cosa d'un mes i mig. La dotació inicial de mestres i professors era de 9.172 docents i no s'ha notificat cap ampliació, encara que diversos centres estaven pendents que arribessin alumnes nous per poder reforçar les seves plantilles.

El decalatge en el nombre d'escolars es repeteix cada any i s'evidencia quan la Conselleria actualitza les dades a partir del Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC), un sistema que es va activar el 2015 i on s'ha d'inscriure obligatòriament tot l'alumnat dels centres d'ensenyaments reglats no universitaris. La setmana passada, Educació va publicar el primer avançament d'enguany (que inclou el segon cicle d'infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional i arts plàstiques i disseny), però encara hi falten afegir els estudis no presencials, de manera que la xifra d'estudiants tornarà a variar (tant per la incorporació tardana com per la marxa d'altres).



Cursos amb xifres similars

El curs passat, l'actualització de dades entre setembre i octubre va fer que el nombre d'escolars gironins augmentés en 2.816 noies i nois, passant així de 123.358 a 126.174. Un any més tard, la crescuda ha estat de gairebé el doble d'estudiants; però, si es comparen els còmputs globals, les xifres són bastant similars, ja que només les separen 1.784 alumnes.

D'altra banda, els serveis territorials del Departament d'Educació a Girona es mantenen com els segons de Catalunya amb més infants i joves escolaritzats a la xarxa pública (un fet que s'ajusta al predomini d'aquest tipus de centres). Així, hi estan matriculats el 80,6% dels infants i joves gironins, que es corresponen a 103.140 alumnes. Aquest percentatge només el superen les Terres de l'Ebre (90,1%).

La darrera estadística de la Conselleria també mostra la distribució per sexe dels estudiants, amb 65.507 nois i 62.451 noies, tenint en compte tant els centres públics com privats.