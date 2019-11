L'ambient d'hivern s'instal·la a les comarques de Girona

L'hivern sembla que s'ha avançat a les comarques gironines. Si fa pocs dies es podia anar amb màniga curta, ahir molta gent va haver de treure l'anorac o l'abric perquè els termòmetres van caure de forma destacada. Una tendència que es repetirà en els pròxims dies. Al Pirineu aquesta situació es va traduir en nevades i en imatges ja més pròpies del mes de novembre.

Aquesta baixada de temperatures va provocar que gelés en punts de l'interior i el prelitoral, com per exemple a Vilobí d'Onyar. Aquí el mercuri va baixar fins als -0,4 graus. I a Girona ciutat, per exemple, la mínima va caure fins als 0,5 graus.

Els registres mínims que van detectar les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya a les comarques de Girona van ser uns tres graus per sota respecte al dijous, sobretot en àrees de l'interior i prelitoral. Per exemple, a Girona ciutat aquest dijous es va arribar a una mínima de 3,9 ºC i a Vilobí d'Onyar va ser d'1,9ºC.

El Servei Meteorològic de Catalunya ahir destacava a les xarxes socials que la temperatura havia baixat força al Pirineu, amb mínimes d'uns -3 ºC a 1.500 metres i de -9 ºC a 2.500 metres.

Al Pirineu gironí va nevar, com van difondre algunes de les estacions d'esquí de la província, que esperen amb candeletes poder obrir i tenir una bona nevada per fer-ho amb condicions òptimes. Els registres de les temperatures a la zona de muntanya més destacats d'ahir a la demarcació de Girona han estat els següents: -9,2 ºC a la Tosa d'Alp, a 2.500 metres, -7,4 ºC a Meranges, -1,2ºC a Puigcerdà, -7,2 ºC a Ulldeter, -6,9 ºC a Queralbs - Núria o -1,9 ºC a Molló.

Això ajudarà als punts més elevats a mantenir la neu i, per tant, s'espera que les estacions d'esquí puguin obrir amb bones condicions.

Per exemple, segons s'ha conegut els últims dies, la Molina està previst que obri les seves instal·lacions el 23 de novembre, mentre que la Vall de Núria ho farà el dia 30.



Continuen a la baixa

Aquestes baixes temperatures sembla que han vingut per quedar-se i deixarem enrere un octubre amb registres elevats i imatges de molta gent, sobretot a inici de mes, en màniga curta. I és que la previsió apunta que per les pròximes hores i dies s'instal·larà la fred i que hi haurà nevades al Pirineu, que poden arribar a cota 800 entre avui i diumenge. Ahir també hi havia activat el pla Ventcat de Protecció Civil per la previsió de fort vent en zones altes, sobretot en punts del Pirineu en el cas de Girona. Aquí, però, finalment on es va donar la ratxa més elevada va ser a Portbou, amb un cop de 50,4 quilòmetres per hora. Al Pirineu, a la zona de la Tosa d'Alp va haver-hi una ratxa de 38,16 quilòmetres i a Ulldeter, de 33,4.