L'Audiència manté la presó preventiva per a tres detinguts pels disturbis per la sentència

La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha decidit mantenir a presó els tres joves que van participar en els aldarulls que es van produir a la ciutat, com a conseqüència de les protestes per la sentència del procés, que el Tribunal Suprem va donar a conèixer el 14 d'octubre. Així mateix ha ratificat la llibertat provisional amb mesures cautelars per un quart jove investigat pels mateixos fets.

El tribunal ha desestimat l'apel·lació que van presentar els advocats de la defensa dijous en una vista en què no hi havia els acusats, i considera que es manté el risc de fugida. Una circumstància que els lletrats dels joves creuen que no es dona, perquè tenen arrelament. En un dels casos, la defensa aportava l'empadronament a Girona i el fet d'haver cursat estudis d'hostaleria. Tot i així, l'Audiència considera «insuficients» els motius i ha decidit mantenir-los empresonats. Els lletrats reclamaven mesures menys lesives com presentar-se als jutjats cada quinze dies, l'entrega del passaport o la prohibició de participar en manifestacions, ja que consideren que la presó preventiva és una mesura «desproporcionada» pels fets dels quals s'acusa els joves –danys, lesions, atemptat als agents de l'autoritat i desordres públics. Uns motius que no han convençut el tribunal, que això sí, considera que no hi ha arguments per creure que hi ha risc de reiteració delictiva, ja que cap dels dos tenia antecedents penals. Els magistrats creuen que les al·legacions de la defensa en el cas d'un dels joves on s'argumenta que es tracta d'extutelats per la Generalitat «no són suficients». Destaquen que en la seva declaració, l'acusat va reconèixer que vivia en una casa ocupada i que no se li coneix un domicili fix. La resolució també argumenta que el jove no té propietats ni cap familiar que li suposi un arrelament «al territori» i tem que podria marxar abans de la celebració del judici, i escapar-se així de l'actuació judicial.



Desestimen la reiteració delictiva

L'escrit dels magistrats, en canvi, desestima que la mesura de presó preventiva s'hagi de prendre per un possible risc de reiteració delictiva. El tribunal destaca que el jove no té antecedents penals. Per això considera una «mera hipòtesis» que l'investigat torni a participar en manifestacions on hi pugui haver desordres públics. Els magistrats centren en el risc de fugida del jove la necessitat de mantenir-lo en presó preventiva. Els Mossos van detenir els dos nois el dimarts 15 d'octubre, just l'endemà de la sentència. Estan acusats d'un delicte de danys, un de lesions, un de desordres públics i un d'atemptat als agents de l'autoritat. En les seves declaracions davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Girona el dimecres 16, els agents van identificar els dos investigats com a responsables del llançament de dues pedres contra les furgonetes, un fet que també posa en dubte la defensa d'un dels joves.

En una piulada, el despatx d'advocats Salellas (que porta un dels acusats) va lamentar la decisió judicial i va dir que per als magistrats ha prevalgut «l'origen del pres i el context polític dels fets».

Des del Grup Antirepressiu de Girona van condemnar la decisió de l'Audiència per «absolutament desproporcionada», tenint en compte els fets de què se'ls acusa, i van denunciar que les declaracions dels agents policials no aporten «indicis prou clars» que confirmin l'autoria dels joves.