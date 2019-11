El Gironès és la comarca amb més joves estudiant al seu municipi i el Pla de l'Estany i la Cerdanya, amb menys

Aquests dades es recullen en un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que parteix de les xifres del curs passat i mostra casos singulars, com el de sis poblacions de més de 5.000 habitants d'on més de la meitat dels seus alumnes han de marxar per estudiar. Entre elles n'hi ha dues de gironines: Santa Cristina d'Aro, amb una mobilitat del 59,5% dels joves, i Sarrià de Ter, del 45%; en aquest últim cas s'ha de tenir en compte que el municipi ha estrenat institut al setembre.

Una altra informació singular és que s'assenyala Caldes de Malavella com el poble «que atreu un percentatge més baix d'estudiants d'altres poblacions», només un 1,1%.

Per comarques, el Gironès és la que reté més alumnes, ja que el 82,9% dels joves (28.910) estudien al mateix municipi on viuen. Li segueixen la Selva, amb un 80,1%, i l'Alt i el Baix Empordà, amb un 77,3 i un 76,4%, respectivament. Les comarques d'interior com la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya registren la major mobilitat, però també el Pla de l'Estany, ja que el 27,5% s'ha de desplaçar.