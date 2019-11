Olot no pot afrontar els canvis en els residus a la Garrotxa el 2020

L'Ajuntament d'Olot no es podrà incorporar al pla de gestió i tractament de les deixalles de la Garrotxa previst perquè es desplegui el 2020 en el conjunt de municipis de la comarca. Només Besalú, que des del 2018 aposta pel porta a porta, i Olot tindran un sistema diferent del de contenidors tancats d'obertura amb targeta i control de les bosses amb codis de barres.

Olot continuarà amb el sistema de grups de contenidors oberts perquè no pot afrontar els 240.o0o euros que li hauria suposat la compra dels contenidors nous. No pot posar els 240.000 euros al pressupost perquè el servei d'escombraries es cobreix amb les taxes que paguen els veïns i quasi un 10% dels veïns d'Olot han signat contra la puja de la taxa fins al 14,8% que hauria permès comprar els contenidors.

En concret, unes 2.550 firmes van ser recollides per Carme Guardiola i més de 800 pel grup d'Olot en Comú, que les preveu presentar en el pròxim ple. A més, la recollida encara està oberta.

L'Ajuntament d'Olot s'ha hagut de limitar a aprovar, en l'últim ple, un augment del 4,8% de la taxa d'escombraries, que equival al 5% de més que el 2020 costarà als municipis entrar els residus a l'abocador de Beuda, i els contenidors tancats quedaran per a l'any vinent «o l'altre», segons va plantejar l'alcalde, Josep Berga.

Percentatges pròxims al 5% és el que preveuen apujar la major part de municipis de la Garrotxa. Argelaguer, amb 420 habitants, abaixarà la taxa. En tot cas, la major part d'ajuntaments pujaran segons l'increment del 6,91% dels costos de gestió i tractament de les deixalles del 2020 respecte al 2019 aprovat en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa. El 6,91% inclou els 180.000 euros per a la compra dels contenidors i la puja de l'entrada de les escombraries a l'abocador.

El conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Cargol (JuntxCat), ha explicat que la finalitat del canvi de sistema de recollida és l'augment del reciclatge. Tot i que el percentatge de recollida de la Garrotxa és del 37,6%, més de cinc punts per sobre del percentatge català, segons Cargol, encara falta molt per arribar a les directives europees, que manen com a mínim separar el 50% de les deixalles.



Increment de reciclatge

La previsió és que amb els contenidors nous s'augmenti el reciclatge entre un 20 i un 30%. La previsió de millora està fonamentada en les proves pilot que fan a Argelaguer i el barri de ca la Guapa de Santa Pau. Argelaguer, amb 423 habitants, ha augmentat el percentatge de selecció fins a arribar a percentatges que volten el 80%.

La selecció aconseguida per Argelaguer fa que l'Ajuntament pugui reduir la taxa en un 10% sobre la base de separar les indústries del còmput global i es marqui com una excepció en què tots els ajuntaments apujaran les escombraries, fins i tot els que no adoptaran el sistema de contenidors tancats, com Besalú i Olot.