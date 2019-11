Operatiu contra les estafes amb detinguts a Girona i el Maresme

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones en un operatiu contra delictes d'estafa a Catalunya. La policia ha fet vuit registres i escorcolls judicials, sis a domicilis i dos a empreses. L'operació policial es va desenvolupar dijous entre les comarques de Girona i el Maresme. A les comarques gironines es van realitzar dues entrades i escorcolls a Santa Coloma, un a Caldes i un a Banyoles.

També van fer entrades a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Mar. La investigació liderada per l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Nord encara està oberta. El jutge, a més, ha decretat el secret de sumari.

En les últimes hores s'ha conegut la identitat d'un dels detinguts. Es tracta del regidor del PP de Sant Vicenç de Montalt Francesc Guillem. Ho va confirmar a l'ACN l'alcalde d'aquesta població, Javier Sandoval (PSC), que va detallar que la policia catalana va personar-se dijous al domicili de Guillem i se'l va endur arrestat.

El popular va assumir el càrrec de regidor a mitjan de l'anterior mandat i va presentar-se com a cap de llista per les eleccions municipals del passat 26 de maig. És conseller comarcal del Maresme i també va de número 22 a les llistes del PP per Barcelona per a les eleccions generals del 10-N.

L'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, assegurava ahir que dijous al voltant de les sis del matí diversos veïns van alertar-lo de la presència d'un ampli dispositiu policial a l'entorn del domicili del regidor del PP Francesc Guillem. «Vaig traslladar-me fins allà i em vaig identificar com a alcalde», va relatat el batlle, que va apuntar que la policia va informar-lo que estaven duent a terme una actuació que s'emmarcava «en una investigació que estava sota secret de sumari».

Així mateix, va explicar que els Mossos van informar-lo que s'emportaven detingut el popular per un presumpte delicte «d'estafa» i que era una «qüestió privada» que no estava relacionada amb el seu càrrec dintre de l'Ajuntament.

L'alcalde assegura que va posar-se a disposició de la policia i que l'Ajuntament va accedir a cedir als Mossos d'Esquadra un espai dintre del dipòsit de vehicles de la brigada municipal per deixar quatre cotxes i una moto confiscats al detingut. Segons Sandoval, el regidor passarà a disposició del jutge en les properes hores.



A la llista d'Álvarez de Toledo

El PPC va reaccionar ahir després de la detenció i va assegurar que està esperant que el jutge determini què fer amb el regidor de Sant Vicenç de Montalt detingut per presumptes delictes d'estafa abans de prendre cap decisió. Fonts del partit van explicar ahir després de l'arrest del popular Francesc Guillem que estan a l'expectativa del que decideixi el jutge que s'ha fet càrrec del cas. L'edil popular va presentar-se com a cap de cartell a les eleccions municipals del 26 de maig i és el número 22 a la llista del PPC per Barcelona per a les eleccions espanyoles, que encapçala Cayetana Álvarez de Toledo. La detenció s'emmarca en l'operatiu per delictes d'estafa que té ramificacions a les comarques de Girona. La investigació policial, però, està liderada pels mossos d'esquadra que tracten els fets delictius del Maresme.