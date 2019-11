Sant Jaume de Llierca farà el centre social el 2020

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca preveu ensorrar l'edifici que fa les funcions de magatzem de la brigada a principis del 2020. El magatzem està situat al costat del casal del poble i no s'ha pogut ensorrar per causa del retard que hi va haver en les obres d'ampliació i millora de l'escola.

L'alcalde, Jordi Cargol (JuntsxCat), ha explicat que un cop el magatzem estigui ensorrat hi aixecaran un centre social que farà funcions diferents de les que ara fa el casal del poble. Cargol ha explicat que tenen el projecte executiu i el d'enderroc i que quan hagin aprovat el pressupost del 2020 sabran quan començaran les obres.

L'alcalde també ha explicat que han fet una zona infantil al costat del camp de futbol.