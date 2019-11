Sant Joan modifica el POUM per millorar la pujada de l'Estació

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en el seu últim ple, va aprovar modificar el POUM de manera inicial per tal de millorar l'encreuament entre l'N-260 i la pujada de l'Estació. L'acord es va aprovar amb els vots de MES i l'abstenció d'ERC.

L'alcalde, Ramon Roqué (MES), va explicar que l'eixamplament de la cruïlla suposarà guanys en la visibilitat i en la qualitat urbanística de la zona.

Va precisar que la modificació està pactada amb carreteres de l'Estat, que és la titular de l'N-260. També va recordar que per poder fer l'ampliació va comprar una casa i un magatzem. Va exposar que a la casa encara hi viu una persona que els pròxims mesos haurà d'abandonar l'immoble.

El portaveu d'ERC, Sergi Albrich, va plantejar que veuen bé que hi hagi una zona verda a la cruïlla i potser places d'aparcament. En contra, Albrich va anunciar que s'abstindrien. Va argumentar l'abstenció pel fet que, segons ell, el camí per arribar a l'ampliació ha estat massa car. Va apuntar que pagar 160.000 euros per un edifici i ensorrar-lo és excessiu.

Albrich va exposar que, segons el seu criteri, el poble té altres prioritats, com la llar d'infants.