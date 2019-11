Un incendi en una fusteria amenaça una benzinera a Olot

Deu dotacions de Bombers van treballar tota la tarda i vespre en l'extinció d'un incendi que es va declarar cap a dos quarts de tres a la fusteria Pere Barris del polígon Pla de Baix d'Olot i que amenaçava una benzinera. Les flames van fer caure la primera planta de la fusteria, que va quedar totalment malmesa juntament amb un camió petit, i van crear una situació de perill perquè just al costat hi havia una estació de servei. Per protegir la benzinera, els bombers van haver de retirar tres dipòsits plens de gasoil. A última hora d'ahir, el cos treballava en el desenrunament del material cremat de la nau, que encara fumejava i no permetia donar per controlat el foc.

La policia local va acordonar la zona i va tallar tots els carrers adjacents, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre una persona que va inhalar fum.