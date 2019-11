La llum del Festival Lluèrnia atrau milers de visitants a Olot

Milers de persones van omplir els carrers d'Olot, ahir, per veure les 45 instal·lacions del Festival Lluèrnia. Enmig de la foscor, els visitants van gaudir de l'espectacle creat per artistes, escoles d'art, centres d'ensenyament i empreses relacionades amb la llum i l'art, com L'hort de la Llum de Quim Domene, fet amb llums de sobretaula i el mur que simbolitzava els obstacles a la immigració fet per Martí Albesa i Laia Montesinos. Es van encendre fogueres i hi va haver música i dansa.