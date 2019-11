«No vaig deixar de lluitar fins que va sortir la sentència i he pogut començar de zero»

Atrapat pels deutes. L'Alfonso va iniciar un negoci de transport privat de viatgers el 2005, en ple auge de Ryanair, però, tres anys després, el client més important va deixar de facturar. L'empresa va entrar en crisi i va sortir a concurs. El propietari es va endeutar durant anys, fins que ha vist la sortida amb la llei de segona oportunitat

El cobrador del Frac

El cobrador del Frac és l'empresa de «caçamorosos» més antiga de l'Estat. La seva arma més poderosa és avergonyir el deutor i que tothom sàpiga que ho és. Ha d'insistir i la seva pressió no té límits, però en el cas de l'Alfonso la jugada no va sortir com ell esperava. «Vaig atribuir tota la responsabilitat del deute al cobrador i aquest, després de negociar amb l'empresa que em devia els diners, només va aconseguir liquidar 20.000 euros i, tenint en compte que s'atribuïa el 40% com a comissió, em vaig quedar pràcticament igual», explica.

A partir d'aquest moment, l'Alfonso es va trobar amb un forat econòmic de 300.000 euros i sense gran part dels clients. Va començar a demanar crèdits desesperadament, tant a entitats bancàries com a empreses que imposaven interessos molt alts i va haver de demanar a la seva família que l'avalés. La situació de crisi es va allargar fins al 2012, quan l'empresa ja no donava més de si i l'Alfonso estava endeutat fins al coll. La situació el va acabar afectant en l'àmbit personal, ja que es va divorciar de la seva parella i va ser a través del seu advocat que el van posar en contacte amb AST Assessors, especialistes en dret concursal.



El cas de l'Alfonso es va resoldre favorablement el 17 d'abril del 2018, aplicant-li la llei de segona oportunitat, fet que li va generar l'exoneració de tots els deutes privats. Va ser una de les primeres sentències a Girona. I què passa amb els deutes públics, sobretot amb Hisenda? «Aquest tipus de deute és dels únics que no es pot exonerar tan fàcilment, però es pot arribar a un acord amb el jutge i pactar una sèrie de quotes mensuals adequades a la capacitat econòmica de cada client», matisa en Lluís, qui assegura que si després de cinc anys de pagaments el deute no s'ha extingit, s'exonera la part restant.