Sis ajuntaments del Gironès i el Baix Empordà reclamen un bus directe amb el Santa Caterina

Quatre ajuntaments del Gironès i dos del Baix Empordà que comparteixen línia d'autobús reclamen un servei directe entre els seus municipis amb l'hospital Santa Caterina, de Salt, per tal de facilitar-hi el desplaçament dels seus veïns.

La petició la subscriuen els alcaldes de Llagostera (Antoni Navarro, d'ERC), Cassà de la Selva (Robert Mundet, de JxCat), Llambilles (Josep Maria Vidal, JxCat), Quart (Carles Gutiérrez, Quart Actiu), l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro (Lourdes Fuentes, ERC) i, també el batlle de Sant Feliu de Guíxols (Carles Motas, Tots per Sant Feliu). Els cinc primers es van reunir dilluns a l'Ajuntament llagosterenc amb el propòsit de millorar la connexió actual amb autobús entre les respectives poblacions i el Santa Caterina. L'alcalde de Sant Feliu no va poder-hi assistir per raons d'agenda, però va fer constar la seva adhesió a la petició.



Trajecte llarg i amb esperes

Els sis ajuntaments, doncs, han acordat demanar formalment al Consorci del Transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) que canviï alguns traçats de les línies de transport regular que ara funcionen perquè facin una parada a l'hospital Santa Caterina, ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

L'amfitrió de la trobada, l'alcalde de Llagostera, Antoni Navarro, va explicar que són molts els veïns i les veïnes que diàriament tenen la necessitat de desplaçar-se fins a l'hospital Santa Caterina sense poder-ho fer «amb condicions raonables de temps i espera amb el transport públic actual».

Segons van informar després de la trobada, està previst que, properament, aquests municipis en bloc facin arribar la seva demanda als responsables de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona. L'objectiu és millorar les condicions del transport per rebre atenció sanitària.