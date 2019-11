El telèfon contra el maltractament infantil tanca el setembre amb 846 trucades de Girona

?De totes les alertes rebudes, 214 són casos nous informats majoritàriament per professionals ?El servei de la Generalitat és anònim i això pot fer que el nombre d'usuaris gironins sigui més alt

pili turon el matís de la identificació és important perquè, en tractar-se d'un suport anònim que no deixa rastre, no totes les persones que l'utilitzen desvetllen d'on són, cosa que, tal com van aclarir des del departament de treball, afers socials i

10.11.2019 | 00:06