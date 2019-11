Alerta per mala mar: la boia de Begur detecta una onada de 7,8 metres

Alerta per mala mar a la Costa Brava. La boia de Begur ha detectat aquest matí, a les set, una onada de més 7,8 metres.



Arran d'aquest temporal de mar de fons previst fins demà al litoral gironí, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís per l'estat de la mar. Ja que està previst que les onades puguin superar els 2,5 metres en molts punts de la costa.



Al Port de la Selva, des de bon matí ja bufa el vent i hi ha onatge:





#BuenosDiasATodos Hoy lunes "Sigo aquí" con Tramuntana en Port de la Selva costa brava catalunya spain europa mundo universo y todas las ??estrellas...

Música del EP "Invencible" de Fredrik Strand @fredrikstrand99 https://t.co/TOM5cgPCT2

?? ¡Pon sonido! ???? pic.twitter.com/1i3BUMPdB1 — Helmi Margarete (@HelmiMargarete) November 11, 2019

Es manté la previsió de fort onatge avui a l'Empordà, la Selva i el Maresme. Demà es concentrarà a l'Empordà.



Prudència a l'entorn d'espigons i esculleres. Ensenyeu als infants les mesures d'autoprotecció. ??https://t.co/yGQJ8GyQhp



Prealerta #PROCICAT onatge #ProteccioCivil pic.twitter.com/udgO5vBKfQ — Protecció civil (@emergenciescat) November 11, 2019

Les zones on el perill és més elevat són les comarques d. Dues comarques on també està previst que bufi el vent de valent, especialment durant la tarda i nit. Això també ha causat l'activació d'una alerta per ventades per part del Meteocat. Es preveuen ratxes que superin els 90 quilòmetres per hora.A Portbou, punt de la demarcació amb les ratxes més destacades, ja s'ha arribat als 109 quilòmetres per hora.La situació s'allargarà també fins demà a l'Alt Empordà.A Llançà aquest matí ja s'han llevat també amb forçaDes de Protecció Civil destaquen el perill del fort onatge i demanen que la gent no s'acosti als espigons, ja que poden ser arrossegats pel mar: