Girona pateix des d'inici d'any més de dos incendis en habitatges cada dia

Les temperatures comencen a baixar i s'acosta l'hivern. Això és sinònim de posar la calefacció, encendre les estufes i les llars de foc. Amb l'increment d'aquestes accions, també augmenten els serveis dels Bombers, ja que sovint originen incendis en els habitatges. Entre l'1 de gener i fins al 31 d'octubre, els efectius del servei d'extinció d'incendis ja han treballat en 657 incendis d'edificis a la Regió d'Emergències de Girona.

Una xifra que a dos mesos de tancar l'any suposa que els Bombers han hagut d'actuar en més de dos focs d'habitatge cada dia a la demarcació. Aquesta dada es podria incrementar perquè encara queden dies per acabar l'any. A tot Catalunya, fins a 31 d'octubre, els Bombers han fet 3.914 actuacions per incendis d'habitatges.

Per comarques, enguany, la que està registrant més sortides dels Bombers és la de la Selva, amb 157 serveis per incendis en edificis. La segueix la comarca del Gironès, on es concentra més població, i ja s'han hagut d'anar a apagar 148 incendis.

Durant tot l'any passat, els efectius d'extinció d'incendis van fer 755 actuacions d'aquesta tipologia a la província de Girona. I llavors, les comarques amb més actuacions es van intercanviar. La primera on els Bombers van apagar més focs d'edificis va ser la del Gironès, amb 193 serveis. I la segona, la Selva, amb 176 casos.

Si s'analitzen les dades dels últims quatre anys a la província de Girona, s'ha de dir que l'any amb més serveis d'incendis en edificis és el 2017, amb 834 serveis d'aquesta tipologia. L'any en què n'hi va haver menys és el 2016, amb 740.

La tendència de les comarques de Girona és la mateixa que es viu arreu de Catalunya. On el 2016 va ser també el període amb menys activitat, amb 4.497 incendis en edificis. Mentre que el 2017 va ser el més preocupant, amb 4.783.



Incendis mortals

Alguns incendis d'habitatges poden causar molts danys i fins i tot n'hi ha que acaben amb víctimes mortals. Sovint perquè les persones pateixen una forta intoxicació de fum o cremades generalitzades i no les poden superar. Enguany, han perdut la vida dues dones i un home arran d'un incendi a casa seva.

La primera es remunta al 15 de gener a la ciutat de Figueres. En aquest cas, quan els Bombers van anar a apagar el foc en un habitatge de la plaça de l'Ajuntament es van trobar amb el cos sense vida d'una dona de 85 anys. La víctima patia mobilitat reduïda i pel que fa a la causa del foc, s'apunta que podria haver-se adormit mentre fumava.

La segona víctima mortal és més recent, del 18 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm. Una dona de 91 anys va aparèixer morta al lavabo d'un pis del número 21 del carrer dels Avets del municipi. Els serveis mèdics no van poder fer res per ella. En aquest cas, l'origen del foc es va apuntar en un posible curtcircuit i la mort de la dona, en un atac de cor o inhalació de fum.



L'últim, a Capmany

L'últim va ser aquest passat divendres, a Capmany. Segons les primeres hipòtesis policials, l'incendi es va originar quan la víctima manipulava la llar de foc de l'habitatge. El foc va començar per la teulada i va afectar tota la casa, on vivia la parella. La víctima, un home de 93 anys, va ser traslladat amb l'helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, en estat crític per cremades i inhalació de fum, on va morir hores més tard. L'altre habitant de la casa, una dona de 91 anys amb mobilitat reduïda, va ser trobada al llit, adormida, i va ser traslladada a l'hospital de Figueres, amb ferides lleus.

Els incendis d'habitatges, per tant, poden tenir conseqüències molt tràgiques i per aquest motiu, des dels Bombers de la Generalitat s'aconsella posar detectors de fum per evitar que els incendis tinguin conseqüències fatals.

Cada any, amb l'arribada de l'hivern, engeguen la campanya de «Seguretat a la Llar» per donar consells a la població. Aquestes recomanacions van en dues línies: d'una banda des de la prevenció, per tal d'evitar incendis i, de l'altra, des del punt de vista de l'autoprotecció, amb indicacions per saber com actuar en cas de patir un incendi a casa.

Els consells preventius s'articulen en diversos àmbits d'actuació: a la cuina, l'electricitat, els aparells de calefacció i altres aspectes importants com són l'ús d'espelmes i barres d'encens, com actuar en sentir olor de gas i el tabac, entre d'altres.