Extingit el foc que amenaçava una benzinera a Olot

Els Bombers van donar per extingit, ahir, l'incendi que es va declarar en una fusteria d'Olot dissabte i que amenaçava una benzinera del costat. Les flames van afectar el magatzem del negoci i part del primer pis, que es va arribar a esfondrar. Tot plegat va passar pels volts de dos quarts de tres de la tarda de dissabte, per causes que es desconeixen. Es dona el cas que just al costat de la fusteria hi ha una benzinera i per això les nou dotacions dels Bombers que van actuar a la zona van prioritzar la protecció de diversos dipòsits de gasoil. Durant la tarda i el vespre de dissabte van aconseguir apagar el foc i durant la nit i matinada alguns efectius s'hi van desplaçar per remullar fustes fumejants.