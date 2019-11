La Creu Roja demana mantes, sacs de dormir i roba d'abrigar per a les persones sense llar

La Creu Roja de Girona fa una crida a donar mantes, sacs de dormir i roba d'abrigar per a les persones que viuen al carrer, un col·lectiu que l'entitat alerta que cada vegada és més nombrós. La campanya coincideix amb la baixada de les temperatures i vol assegurar que, quan arribi l'hivern, es tingui el material suficient.

La tècnica responsable del programa d'atenció a persones sense llar de la Creu Roja, Laura Tomàs, va explicar que les unitats d'emergències socials veuen, en les seves intervencions periòdiques al carrer, que «la xifra va augmentant cada any».

Ara mateix, el perfil majoritari de la gent que viu en aquesta situació és el d'un «home d'entre 30 i 50 anys sense feina, ni recursos, ni xarxa social» i encara que hi ha dones, Tomàs va aclarir que no són tantes. Pel que fa a la nacionalitat, hi ha persones espanyoles i estrangeres «amb permís de residència i de treball», però sense allotjament –va apuntar. La tècnica va especificar que també han detectat força grups de joves marroquins en zones puntuals de la capital que, com altres afectats, rebutgen els serveis municipals.



Persones de pas

La mobilitat és un altre factor rellevant perquè, tal com va explicar ella mateixa, el voluntariat de l'organització humanitària detecta «gent de pas que ve de diferents llocs de Catalunya, Espanya i fins i tot d'Europa, que diu que està aquí per un temps determinat sense tenir clar quant».

La recollida de mantes, sacs de dormir i roba d'abrigar es fa a la seu de la Creu Roja al número 6 del carrer Bernat Boadas a Girona, de dilluns a divendres entre les 9 del matí i les 2 de la tarda. L'entitat no ha posat cap data màxima i si supera les necessitats de la capital, que és on hi ha la concentració més gran de població sense sostre, farà arribar el material a altres llocs. Els destinataris són els usuaris del programa d'atenció integral de persones sense llar i, de manera puntual, també el repartiran les unitats d'emergències socials.

A banda de cobrir les necessitats bàsiques més immediates d'aquest col·lectiu, la Creu Roja també treballa per detectar-ne altres de «més complicades» per a les que poden rebre suport a la xarxa de serveis públics. L'objectiu, remarquen, és promoure la inclusió social d'aquestes persones.

En el que portem d'any, el programa d'atenció integral a les persones sense llar de la Creu Roja ha atès 170 persones, mentre que en tot el 2018 van ser 137. L'entitat indica que, durant les onades de calor d'aquest estiu, va augmentar el nombre d'intervencions.