L'aeroport de Girona guanya un 1,6% de passatgers a l'octubre

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha trencat la tendència a la baixa en nombre de passatgers dels últims quatre mesos i durant l'octubre ha registrat un increment de l'1,6% de passatgers (199.414 persones) respecte el mateix mes de l'any passat. En canvi, el nombre d'operacions durant el darrer mes segueix la tendència a la baixa i ha disminuït un 17,4% respecte el mes anterior amb un total de 1.668. Això es deu sobretot al final de temporada d'estiu. En el que portem d'any, la terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 1.848.197 passatgers, un 5% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat. Ryanair continua liderant el rànquing en el transport de passatgers amb prop del 80% d'usuaris que hauran passat per l'aeroport gironí.

L'aeroport de Girona ha tancat l'octubre amb un lleuger repunt de passatgers que ha permès trencar la tendència negativa dels últims quatre mesos. Concretament i segons recull l'estadística d'Aena, al llarg del darrer mes hi ha hagut 199.414 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, una dada que representa un 1,6% més respecte el mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'acumulat de l'any, hi ha hagut un descens del 5% amb un total de 1.848.197 passatgers.

En canvi, el nombre d'operacions durant el darrer mes segueix la tendència a la baixa, coincidint amb el final de temporada d'estiu amb la conseqüent reducció de vols. Durant l'octubre s'han fet 1.668 operacions, una xifra que representa el 17,4% menys respecte el mes anterior però una disminució de l'1,9% respecte el mateix mes de fa un any. Pel que fa a l'acumulat de l'any, entre gener i fins a l'octubre, s'han fet 15.893 operacions.

Com és habitual, la majoria de passatgers que aquest octubre han passat per l'aeroport gironí han volat amb avions de Ryanair. L'aerolínia irlandesa de baix cost n'ha transportat prop del 80% (159.043). La segueixen altres companyies a molta més distància com és Jet 2, amb 19.897 i Transavia (12.211).

I en referència als destins, els més sol·licitats el mes d'octubre han estat les rutes Eindhoven, Manchester, Brussel·les i Londres.

Finalment, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, aquest setembre s'han transportat 4,4 tones.