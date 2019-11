Premien la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Trueta pel tracte als pacients

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha rebut la certificació d'excel·lència per l'atenció i el servei que presta als pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Es tracta del màxim reconeixement que lliura el Grup Espanyol de Treball en Malalties de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU), que reconeix la qualitat assistencial i investigadora de la Unitat i que situa el Trueta com a hospital de referència a la Regió Sanitària de Girona en aquest camp.

L'auditoria ha estat realitzada per Bureau Veritas, segons la certificació GETECCU, que analitza 53 paràmetres de funcionament de la Unitat i la qualitat de l'assistència que presta, tant des de l'òptica mèdica com quirúrgica. El corresponsable de la Unitat, el doctor David Busquets, explica que a l'auditoria han valorat que l'equip de professionals del Trueta «compleixi tots els requisits establerts» i, sobretot, han destacat com a element «diferencial» la «implicació» de la Unitat en la campanya No puc esperar, un projecte impulsat per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya, que rep suport institucional i de centres sanitaris. D'altra banda, la certificació d'excel·lència també ha premiat el «compromís» amb la investigació, un dels punts clau de l'equip del Trueta. «Treballem conjuntament amb altres entitats, com la UdG, per posar en marxa diversos projectes d'investigació sobre aquest tipus de malaltia», explica Busquets.



Atenció mèdica virtual

Un dels projectes que estan desenvolupant se centra en el tracte amb el pacient a través de plataformes virtuals. «Molts dels pacients són joves i estan avesats a les noves tecnologies, és per això que estem potenciant consultes a través del correu electrònic per tal d'agilitzar la comunicació en aquells casos en què no cal tracte presencial», assegura Busquets.

La Unitat es va posar en marxa el 2012 i atén cada any més d'un miler de pacients, amb un equip multidisciplinari.