Aturen la circulació de trens AVE entre Girona i Figueres

La circulació de trens d'AVE està interrompuda la tarda d'aquest dimecres entre Girona i Figueres "per possible presència de persones en la infraestructura".

Ho ha explicat Adif en un tuit en què ha detallat que s'ha tallat la circulació "de manera cautelar".

La mateixa gestora d'infraestructures la que ha decidit interrompre el servei de manera preventiva tenint en compte la velocitat que els combois agafen en aquesta modalitat de servei, segons han confirmat fonts de la companyia.

Prèviament, els Mossos d'Esquadra havien assegurat que des del cos no s'havia fet cap indicació per interrompre la línia.

Les mateixes fonts d'Adif han afegit que la possible irrupció de les vies finalment no s'ha produït, tot i que sembla que les persones que volien protagonitzar-la s'han acostat perillosament a la infraestructura.

El fet hauria tingut lloc a l'entorn del quilòmetre 736,400 de la via, a l'entorn de Bàscara.

A dos quarts de sis de la tarda no hi havia previsió de restabliment del servei, i es mantenia l'opció del servei alternatiu per carretera. Aquest fet ha motivat que Protecció Civil hagi desactivat la prealerta del pla Ferrocat. La incidència, d'altra banda, ha causat retards al tram que es manté actiu.

El matí d'aquest dimecres el grup 'Segona Onada' ha avisat que al llarg del dia concretarà convocatòries de protestes a les comarques de Girona, tot i que no ha detallat on seran.