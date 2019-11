Bloqueig de 30 hores a la frontera, i després a Salt

L'acció dels independentistes a la Jonquera, convocada des de dilluns al matí, va mantenir el bloqueig a la frontera més de trenta hores. Els convocants, que ocupaven l'AP-7 des de principis de setmana, van aconseguir mantenir el tall fins ahir al migdia en una segona jornada de protesta, després que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa els desallotgessin. L'acció es va traslladar aleshores a diversos punts de l'N-II, amb talls intermitents. Tot plegat va complicar encara més el caos circulatori a la Jonquera, que va afectar la mobilitat de centenars de camioners. A les cinc de la tarda les dues vies ja estaven obertes i la frontera recuperava la normalitat.

La convocatòria del Tsunami va superar una nit de concerts a l'AP-7, acampada i dormint al ras. Que els cossos policials no actuessin dilluns per treure els manifestants de la via, feia preveure que el desallotjament es produiria ahir al matí. I així va ser. Amb les baixes temperatures matinals i amb la tramuntana de fons, desenes d'antiavalots francesos van començar a arribar pels volts de les vuit del matí.

Els agents de la Gendarmeria van ser els primers a actuar. La policia francesa va començar a avançar per un dels extrems de la concentració per empènyer els manifestants cap a territori espanyol, on sí poden actuar els Mossos i la Guàrdia Civil. Inicialment, van desallotjar un per un els manifestants a l'extrem de l'A-9, ja en territori francès. Però després van utilitzar gas pebre i van acabar carregant contra manifestants asseguts. Aleshores, Tsunami va llançar una crida a la ciutadania a través de xarxes per reforçar el tall a la frontera.



Els manifestants, encerclats

Els manifestants van quedar encerclats i els Mossos d'Esquadra els van donar una hora perquè retiressin voluntàriament els vehicles que bloquejaven l'autopista. La resta els van treure les grues. Una vintena de persones va fer-ho mentre que els que van optar per quedar-s'hi només podien marxar a peu cap al poble del Pertús.

El cordó policial anava avançant i tot darrere els serveis de neteja de l'autopista s'afanyaven a retirar els objectes que obstaculitzaven la via a mode de barricada. El miler de concentrats, que corejaven consignes com «fora les forces d'ocupació» o «som gent de pau», anaven perdent posicions enfront els Mossos i la Guàrdia Civil, que guanyava terreny.

D'entre el miler de manifestants hi havia gent vinguda d'arreu. En Jordi es va desplaçar ahir a les sis de matinada des de Girona per participar en la convocatòria de Tsunami. «He hagut de deixar el cotxe a la Jonquera i pujar a peu, però tinc la intenció de quedar-m'hi el temps que calgui», explicava.

D'altres hi van passar la nit. Un jove vingut del Maresme, que va rebutjar facilitar cap identitat, va dormir en tenda de campanya i va explicar que els concentrats van passar la fred «com podien» i que alguns d'ells van optar per dormir al cotxe.

El tall de l'AP-7 al Pertús es va aixecar al migdia i es va tancar amb dinou persones detingudes: una per part dels Mossos i la resta per la policia francesa. Aquests darrers van quedar en llibertat, segons van informar els mitjans francesos.

Davant l'imminent desallotjament de l'AP-7, els independentistes van convocar un nou tall a l'N-II a la Jonquera, uns quilòmetres més avall. Els concentrats al Pertús van anar abandonant l'autopista, on van deixar-hi l'escenari, altaveus, begudes, taules i tendes de campanya, per desplaçar-se fins aquesta nova acció pels volts de les onze del matí.



L'acció a la carretera nacional

El col·lapse a l'AP-7 va sobrecarregar el trànsit a l'N-II, però el trasllat de l'acció a aquesta carretera encara va agreujar-ho més. I és que malgrat haver abandonat l'autopista al migdia, el trànsit no es va poder obrir fins a primera hora de la tarda perquè els operaris havien de netejar la via, de tal manera que els centenars de vehicles i camions aturats no podien fer res més que esperar.

Els concentrats a l'N-II, quan s'apropaven els cossos policials, es dispersaven i marxaven cap a un altre punt per tallar uns metres més enllà i van fer barricades amb troncs, arbres o carrets de supermercat que deixaven a la via quan l'abandonaven i que després la policia havia de retirar. En un dels talls, a l'alçada de l'hotel Nacional i del supermercat Escudero, es van viure moments de tensió entre els comerciants i els manifestants, que els recriminaven que els agafessin material per fer la barricada a la carretera.

Segons el Servei Català de Trànsit, a l'N-II es van arribar a formar més de 20 quilòmetres de cua en sentit sud. La via es va obrir a les cinc de la tarda perquè els manifestants van ser cridats de nou en una nova acció, aquesta a Girona.

Paral·lelament, Tsunami va fer una crida a col·lapsar la frontera amb França a Puigcerdà, on antidisturbis dels Mossos van impedir-ho. Així mateix, la crida també es va fer extensiva a tallar la frontera amb França al País Basc. Allà Tsunami va convocar una concentració a partir de les sis de la tarda, que va ocasionar cues de fins a onze quilòmetres.



Quin Torra no ho condemna

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va evitar condemnar el tall de Tsunami Democràtic i en va responsabilitzar el president en funcions del Govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra va afirmar que «li saben greu» les repercussions econòmiques del tall de l'autopista. «Em sap greu que els talls puguin ocasionar pèrdues econòmiques com diu Foment del Treball però hem de respectar el dret a protesta, com vam fer amb els taxistes o els camioners», va dir.