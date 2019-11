La defensa d'un empresonat pels aldarulls a Girona demana la llibertat per falta de proves

La defensa d'un dels joves empresonats pels aldarulls de Girona en les protestes postsentència han demanat a l'Audiència la posada en llibertat pel que consideren una falta de proves. En una vista que s'ha celebrat aquest dimecres sense el pres, l'advocat Benet Salellas ha reclamat al magistrat de la Secció Tercera que li apliqui mesures alternatives, com retirada del passaport o haver d'anar al jutjat cada quinze dies, perquè no hi ha risc de fuga ni de reiteració. "No estem demanant res excepcional, sinó corregir una mesura tan excepcional com la presó", ha afirmat l'advocat. La Policia Nacional va detenir el jove, de 20 anys i veí de Girona, la matinada del 19 d'octubre i el Jutjat de Guàrdia va ordenar-ne l'ingrés a presó l'endemà.

Durant la vista que s'ha fet aquest dimecres a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, la defensa ha exposat els motius pels quals demana la posada en llibertat del jove que està a la presó des del 20 d'octubre passat per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. Segons el seu advocat, Benet Salellas, "no hi ha proves que l'involucrin" amb els aldarulls que hi va haver la matinada del 18 d'octubre a Girona ni tampoc gravacions ni imatges, "només les declaracions de la Policia Nacional".

D'altra banda, també ha defensat que no hi ha risc de fuga per al jove, de 20 anys, perquè viu, treballa i té família a Girona. Pel que fa al risc de reiteració dels fets, Salellas ha demanat al magistrat que s'estudiï el seu cas de forma particular i que no se'l converteixi en un "ostatge" per intentar frenar noves protestes.

Entre la documentació que han aportat, hi ha el mapa amb la ruta que va fer quan tornava de casa el moment de la detenció (viu a menys de 100 metres de la comissaria de la Policia Nacinal a Girona, al bari de Sant Daniel). "Se'l va detenir a les dues de la matinada, no era l'hora dels aldarulls, i va ser detingut per tenir una certa estètica afina a les persones que hi van participar però era un jove que tornava de nit a casa", ha subratllat Salellas a les portes de l'Audiència.



Demanen mesures alternatives a la presó

Mentre la fiscalia ha mantingut els càrrecs contra el jove, la defensa ha demanat al tribunal mesures alternatives com la retirada del passaport o l'obligació d'anar al jutjat cada quinze dies. "No demanem res excepcional sinó que es corregeixi l'excepcionalitat que estem vivint (la presó preventiva) i que s'apliquin les normes i processos que s'apliquen a la gent involucrada en expedients penals", ha afirmat Salellas. I ha recordat que el jove s'enfronta a més de deu anys de presó. Es preveu que el tribunal prengui una decisió en les properes hores.

Una cinquantena de persones s'han concentrat a dos quarts de deu a les portes de l'Audiència amb una pancarta que deia 'Torneu-nos els nostres joves, llibertat preses polítiques'. Entre els assistents hi havia el pare del jove, amics i familiars. També hi havia el regidor d'ERC a Girona, Quim Ayats, i el regidor de la CUP, Lluc Salellas.

La setmana passada es van celebrar també les vistes de dos dels joves empresonats pels aldarulls i l'Audiència de Girona va ordenar mantenir la presó preventiva.