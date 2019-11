Deixen en llibertat un dels joves empresonats pels aldarulls a Girona en no veure risc de fuga ni reiteració

La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha ordenat la llibertat provisional per a un dels joves empresonats pels aldarulls postsentència la matinada del 19 d'octubre. Aquest matí s'ha celebrat la vista d'apel·lació durant la qual la defensa ha demanat que se substituís la presó per mesures alternatives per falta de proves. La magistrada ha estimat parcialment el recurs i ha ordenat que l'investigat comparegui un cop al mes als Jutjats i la retirada del passaport. Segons la resolució, es descarta el risc de reincidència i fuga pel seu arrelament. El jove, que estava en presó preventiva des del 20 d'octubre, està acusat d'un delicte d'atemptar a agent de l'autoritat amb l'agreujant d'ús d'objectes perillosos i un delicte lleu de lesions.

En la interlocutòria de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, el tribunal considera que la presó provisional "no és necessària per assegurar la disponibilitat processal de l'investigat" perquè, entre altes coses, no té antecedents penals ni policials i s'ha pogut demostrar el seu arrelament. El jove, de 20 anys, viu amb els seus pares a Girona i treballa com a monitor esportiu amb un contracte a temps parcial després d'haver cursat estudis de salvament i socorrisme.

Pel que fa al risc de reiteració delictiva que va sustentar l'ordre de presó preventiva, la sala creu que només es pot preveure amb dades objectives que facin pensar que aquesta "previsió de futur" pot tornar-se a donar. En aquest cas, però, considera que el fet d'estar investigat per aquests fets pot servir com a "element dissuasiu", que faci que el jove no torni a participar en disturbis. Tot i això, recorda que en cas que el noi es veiés involucrat en fets similars, aleshores sí que podria apreciar-se el risc de reiteració delictiva "com a fonament" de la presó provisional.

Per tot plegat, l'Audiència ha decidit prendre mesures cautelars de "menys gravetat" amb les quals poder "neutralitzar" un possible risc de fuga i ordena que l'investigat comparegui un cop al mes als jutjats així com que se li retiri el passaport.

La interlocutòria s'ha donat a conèixer a primera hora de la tarda, just hores després que es fes la vista d'apel·lació, sense la presència del jove, a l'Audiència de Girona. La fiscalia ha mantingut tots els càrrecs mentre que la defensa ha demanat la posada en llibertat per la falta de proves.

Tres delictes

La fiscalia imputa al jove un delicte de desordres públics, un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat amb l'agreujant d'ús d'objectes perillosos i un delicte lleu de lesions. Segons es recull en la interlocutòria, el jove va ser detingut la matinada del 19 d'octubre durant les protestes per la sentència del procés d'aquella setmana. El tribunal veu indicis del delicte basant-se en el testimoni de la Policia Nacional on s'assegura que el jove va participar en el llançament de pedres contra els agents que en aquell moment estaven custodiant la comissaria del cos a Girona. Concretament, parlen del llançament d'una llamborda que va impactar contra un agent, causant-li danys.

I pel que fa al delicte de desordres públics, l'Audiència es remet a allò que va concloure el jutjat d'instrucció, que considerava que la roba que duia l'investigat demostraria la seva participació en els aldarulls. Concretament, recull l'escrit de l'Audiència, l'acusat portava guants, un buf i "material antidisturbis utilitzat" en les càrregues policials així com restes de grava de llambordes com les que es van llançar contra l'edifici dels jutjats de Girona i les forces policials.

L'anunci de la posada en llibertat del jove s'ha rebut amb molta alegria per part de col·lectius com el CDR Girona o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans que porten dies reclamant la sortida dels cinc empresonats del Puig de les Basses pels aldarulls. I han assegurat que seguiran mobilitzats fins que això passi.