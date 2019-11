Deu hores pedalant amb bicicleta estàtica contra el càncer de pulmó

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)-Catalunya impulsa la celebració de les 10 Hores Nonstop de Pedals Solidaris, repte que tindrà lloc el dissabte que ve a la plaça Miquel Santaló i Pavor entre les 10 i les 20 h.

L'acte, organitzat amb la col·laboració d'Anytime Fitness Girona i Spinning Catalunya i el suport de l'Ajuntament de Girona, permetrà que durant deu hores els participants disposin de tres bicicletes estàtiques perquè puguin pedalar per la lluita contra el càncer. L'objectiu és aconseguir que les bicicletes no s'aturin durant deu hores, de manera que sempre n'hi hagi com a mínim una en funcionament.

També hi haurà concurs d'Instagram i un sorteig de regals entre tots els participants que intervinguin en aquesta operació solidària que permetrà recaptar donatius destinats a lluitar contra el càncer.

Les investigacions oncològiques més contrastades avalen que les persones que mantenen els seus índexs corporals dins de la normalitat tenen un 30% menys de possibilitats de patir els càncers més comuns relacionats amb el sobrepès –còlon, mama, pròstata, pulmó i úter–.

Les recomanacions mèdiques aconsellen practicar esport de manera regular i continuada per així evitar o disminuir acumulacions de greix corporals, augmentar l'autoestima, mantenir el to corporal i en línies generals millorar les motivacions vitals.

Els beneficis que aporta l'entrenament amb bicicleta estàtica, a part dels ja enunciats, permeten cremar calories, tonificar glutis i cames, reduir l'estrès, eliminar tensions, regular el trànsit intestinal per evitar restrenyiments i ampliar la capacitat pulmonar.



Primera causa de mort en homes

El càncer de pulmó és la primera causa de mortalitat en càncer en homes i la tercera en dones, amb 27.351 nous casos detectats l'any 2018 a tot l'Estat. En homes, el càncer de pulmó és el tercer més freqüent després del de colon i pròstata. En dones, el càncer de mama és el de major incidència, seguit del colorectal, de pulmó i d'úter. A Catalunya el 2018 es van diagnosticar 4.321 nous casos (3.170 a Barcelona, 464 a Tarragona, 428 a Girona i 259 a Lleida). Quant a la mortalitat, a l'any 2018 van morir 3.424 persones a Catalunya –2.598 a Barcelona, 336 a Tarragona, 298 a Girona i 192 a Lleida–, sent el tipus de càncer que més morts va causar.