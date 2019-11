ERC. Mascort creu que els republicans estan «consolidant» el seu projecte

El president d'ERC a Girona, David Mascort, es mostra satisfet no només perquè la formació ha tornat a guanyar a les comarques gironines, sinó perquè han obtingut el seu segon millor resultat de la història en nombre de vots, just per darrera del 28-A, quan van tenir Oriol Junqueras de cap de cartell. Mascort explica que, tot i ser la campanya més dura que han hagut de fer mai, ERC està consolidant el seu projecte a la demarcació, i que fins i tot en comarques on tradicionalment els costa penetrar, com la Garrotxa i el Ripollès, han tret uns bons resultats. També recorda que l'augment de forces independentistes amb l'entrada de la CUP els ha complicat la situació.