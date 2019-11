La Fira de Sant Martirià de Banyoles es reivindica amb més espectacles

El proper cap de setmana el parc de la Draga de Banyoles acollirà la 41 edició de la Fira de Sant Martirià, un referent per als amants del món del cavall, els ases i l'aviram autòcton. El nou eslògan que s'estrena aquest 2019 es titula «Molt més que una fira de bestiar». Com és habitual, els nens i nenes de les diferents escoles de la ciutat seran qui estrenaran aquest divendres la mostra, que s'inaugurarà oficialment el dissabte a les deu del matí.

La mostra banyolina, que es desenvolupa en un ambient festiu i familiar i que rep uns 30.000 visitants durant els tres dies, no només aplega els millors exemplars de bestiar rossam provinents de la comarca i d'arreu de Catalunya i s'hi exposen les principals races autòctones catalanes –oca empordanesa, gallina empordanesa, de flor d'ametller i pairal, colom de vol català o conill del Penedès– sinó que també ofereix una àmplia programació destinada a tots els públics.

Així doncs, la proposta d'activitats és diversa: xerrades; taules rodones; concursos morfològics de carrusels i de salt; la Fira del Dibuix i la Pintura, amb deu pintors; el Mercat d'Artesania, amb 105 parades de productes d'alimentació i d'altres; la mostra de tractors i eines antigues del camp; la demostració de farratge i forja; les exhibicions de Horsemanship, un mètode suau i respectuós per ensinistrar el cavall; de Horseball; de Pole Bending; carreres de ponis; l'activitat Qui guarda el burro i els espectacles eqüestres, un dels principals eixos del certamen.

En paral·lel, hi haurà la fira multisectorial Firestany, que tindrà lloc dissabte i diumenge a l'interior i a l'exterior del pavelló de la Draga amb un total de 55 expositors.