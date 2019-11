La Fundació SER.GI posa el focus en les expressions de gènere

La Fundació SER.Gi, amb el suport de la Diputació, presenta per quart any consecutiu el cicle d'activitats Siner[Gi]es. Enguany, de la mà de Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, posa el focus en les expressions de gènere en les diferents cultures. El 14 de novembre es proposa una sessió online, en exclusiva i gratuïta, per veure 5 curtmetratges al web de la Fundació, entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit. El dia 29, a les 8 del vespre al Truffaut, es projectarà la pel·lícula Rafiki, de Wanuri Kahiu (Kènia). Després, es farà un debat amb esperts de l'associació Acathi i la intervenció gravada de la directora o actrius del film. L'entrada costarà 4 o 5 ? per als projectes de SER.GI.