Girona és on creixen menys els usuaris del bus interurbà

Girona és la província on ha crescut menys el nombre d'usuaris dels autobusos interurbans de la Generalitat durant l'última dècada, un 7,14% enfront de la mitjana catalana que el Departament de Territori i Sostenibilitat situa en el 37,5%.

En xifres absolutes, el 2018, aquest tipus de transport sumava 753.146 viatgers més a les comarques de Girona que el 2009, passant de 9,8 milions a 10,5. Segons «Les xifres del transport públic a Catalunya», un document estadístic que la Conselleria de Territori elabora cada any, al llarg dels últims deu anys el tranport públic per carretera ha passat de tenir 48,9 milions de passatgers a 67,3. Per àrees territorials, Lleida és on s'ha disparat més la demanda, un 127,2% des del 2009; un percentatge que supera amb escreix els registrats a Barcelona (43,23%) i Tarragona (41,33%). El 7,14% de Girona queda a la cua.

L'administració atribueix part de l'increment generalitzat a Catalunya a la posada en marxa dels serveis de bus exprés.cat a partir del 2012. A Girona, funcionen sis d'aquestes línies, una entre Figueres i Roses i cinc més que cobreixen la distància entre diferents punts del territori i la capital: una ho fa amb la capital de la Garrotxa, Olot; una altra enllaça amb l'Estartit i Torroella de Montgrí; una tercera, amb Palafrugell i Palamós; una més passa per Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, i una darrera connecta Girona amb Lloret de Mar i Vidreres.



Difícil per anar a l'hospital

La millora de les comunicacions amb les universitats i els centres hospitalaris comarcals és, segons Territori, una altra de les raons que expliquen l'augment d'usuaris del transport interurbà. En el cas gironí –que registra la crescuda més minsa–, justament la setmana passada els ajuntaments de Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Llambilles, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols es van queixar per les males comunicacions dels seus municipis amb l'Hospital Santa Caterina, a Salt, i reclamaven un servei d'autobús directe que permeti reduir les esperes actuals i la llargada del trajecte.

Aquest dimecres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat que el transport interurbà per carretera és el que va créixer més a Catalunya l'any passat, amb una pujada mitjana del 7%. A Girona, però, aquest increment ha estat del 2,2%, també el més baix del país –igual que el percentatge de la darrera dècada. L'ascens més destacat torna a situar-se a Lleida, amb un 17,6%, seguida de Barcelona (8,28%) i Tarragona (4,3%).



Rutes a demanda al Gironès

Des de la Conselleria, no van considerar que el baix índex gironí sigui significatiu i van recordar l'existència del transport ferroviari, així com van destacar el funcionament dels serveis d'autobús exprés.cat i del transport públic a la demanda que es va estrenar al Gironès a l'octubre. Aquest s'ha de demanar a través de l'aplicació mòbil Ne-Mi o trucant al telèfon 972 20 48 68 i cobreix tres rutes des de Girona: amb Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis; també amb Sarrià i Campdorà, i Sant Gregori, Canet d'Adri i Sant Martí de Llémena.