JxCAT. Figueras destaca que han millorat en municipis on ha guanyat Esquerra

La presidenta del PDeCAT a Girona, Natàlia Figueras, s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats obtinguts diumenge, ja que les enquestes deien que un dels seus diputats ballava i no només el van mantenir, sinó que també van guanyar un senador. «Intuíem que a la vegueria de Girona estava molt mobilitzada», va indicar, tot assegurant que els lideratges de Carles Puigdemont i Laura Borràs, combinats amb els gironins, han estat clau. Pel que fa als llocs on no han guanyat, afirma que està contenta perquè en la majoria de casos ho ha fet una altra força independentista (ERC), i afirma que, en molts dels llocs on han guanyat els republicans, ells han aconseguit millorar resultats.